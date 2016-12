HINGHERII, DEPĂŞI DE SITUAŢIE! Aproape 3000 de constănţeni MUŞCAŢI DE MAIDANEZI!

2

sunteti ridicoli!

cand USL protejeaza pe fata maidanezii (pentru inginerii financiare pe seama lor si reclama in Vest ca-s umani..., dorind sprijinul lobby-ului proanimale) voi va plingeti de maidanezi? Uitati-va la ursi. Pentru ca UE interzice vanarea lor, s-a pornit o adevarata campanie de "demascare" a pagubelor facute de ei. Desi nu au victime umane pina acum. dar scumpii lor maidanezi (eutanasiat in UE) sunt protejati cu toate ca au facut zeci de mii de victime si au omorat cateva zeci de oameni. Povestea asta a capatat conotatii politice, din pacate. "Iubitorii" de animale sunt numai din grupa fostilor securisti/activisti si retelele lor. (Mai vechi, mai noi...) Tragedia e ca si cainii blinzi devin agresivi in haita. Sau in simpla companie a altora. Daca un caine ataca, toti cei din jur raspund la chemare si ataca si ei... Iar daca veti cere statistica si pe sex, veti vedea ca cele mai multe victime majore sunt femei... in plus, sunt niste bombe biologice umblatoare. raspindesc o gramada de paraziti micro si macro scopici. dar, de... mai nou, presa usl-asa se ia de ... pisici?!!! si nu scot o vorba de maidanezi. De curiozitate, ati vazaut ce sume se cheltuiesc la biobaza? Ce cifre de afaceri arata firmele care se ocupa cu productia (mai mult din afara) si comercializarea hranei si medicamentelor pentru caini? (Plus hainute, tunsori, lese etc...) Ce masini (si altele) importa ONG-urile promaidanezi? Cine poate sa verifice cum s-au cheltuit banii dela biobazze? Asta este... daca cei muscati au stat acasa la alegeri sau nu si-au amintit ca USL protejeaza maidanezii pe spatiul public... sa se lase terorizati de javre. Si muscati. Si sa-si vada copii sfasiati de ei!