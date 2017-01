Harta gunoaielor din judeţul Constanţa

Harta gunoaielor din județul Constanța

Sâmbătă și duminică, 22 și 23 mai, a fost demarată realizarea hărții gunoaielor din județul Constanța. Acțiunea a avut loc în cadrul proiectului „Let’s Do It, România!” și reprezintă primul pas pentru colectarea gunoaielor și igienizarea zonelor cele mai murdare. „Let’s do it, România!” este cel mai mare proiect de implicare socială organizat, până în prezent, în țara noastră, care își propune curățarea mormanelor de gunoi generate de oameni în arealele naturale ale țării, într-o singură zi. „Ziua de Curățenie Națională este 25 septembrie 2010, dată la care toți românii sunt așteptați să se implice. Putem stabili un record: în acest moment, România este țara cea mai mare care realizează acest proiect. Proiectul a fost deja implementat cu succes în Estonia (2008), Letonia și Lituania (2009), Portugalia (martie 2010) și Slovenia (aprilie 2010)”, a precizat Ana Maria Olteanu, reprezentantul echipei „Let’s do it, România!”. Două dintre obiectivele principale sunt curățarea teritoriului României de deșeurile aruncate necorespunzător în ecosistemele naturale și prevenirea reapariției acestora, lucrări care au fost solicitate României și de Uniunea Europeană, prin intermediul Comisiei Europene. Pentru curățarea deșeurilor, este necesară crearea hărții deșeurilor, hartă ce va fi obținută în cadrul etapei de cartare. „Cartarea presupune determinarea mormanelor de deșeuri din arealele naturale și stabilirea coordonatelor acestora cu ajutorul GPS-ului, informațiile fiind ulterior încărcate într-un soft special. Rezultatul final al acestei acțiuni este realizarea hărții deșeurilor din România, în baza căreia vor putea fi estimate resursele necesare pentru reușita proiectului, inclusiv numărul de voluntari necesari în ziua de curățenie”, a mai arătat Ana Maria Olteanu. Cartarea este o etapă cheie în evoluția proiectului „Let’s Do It, România!”, în lipsa căreia acțiunea din ziua de curățenie ar fi imposibilă. În organizare sunt implicate, până în acest moment, 25 de organizații nonguvernamentale, 11 autorități centrale și locale, o serie de persoane publice și cel mai important, cetățenii. Proiectul se bucură de susținerea Ministerului Mediului și al Pădurilor, care implică structurile sale din teritoriu - Garda Națională de Mediu, Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Administrația Bazinală de Apă „Dobrogea Litoral”.