Harta gunoaielor din întreaga ţară

Harta gunoaielor din întreaga țară

Luni, 18 iulie, a fost dat startul realizării hărții deșeurilor din întreaga țară. Acțiunea are loc în cadrul proiectului „Let’s Do It, Romania!”, ediția 2011. Cartarea presupune determinarea mormanelor de deșeuri din arealele naturale și stabilirea coordonatelor acestora cu ajutorul GPS-ului, informațiile fiind ulterior încărcate într-un soft special. Obiectivul final al cartării este Harta Deșeurilor, instrumentul cheie pentru organizarea voluntarilor pentru ziua de curățenie națională - 24 septembrie 2011. Cartarea se realizează cu ajutorul voluntarilor și va avea loc în perioada 18 iulie - 4 septembrie. Harta Deșeurilor va sta la baza Registrului Național al Deșeurilor, gândit ca un instrument de monitorizare a zonelor cu proble-me din România, util pentru autorități și organizatori.