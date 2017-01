Haos în distribuirea reţetelor pentru psihotrope

Haos în distribuirea rețetelor pentru psihotrope

Medicii de familie se plâng de faptul că nu mai pot elibera rețete pentru substanțe psihotrope, întrucât nu mai au formulare. Pacienții bolnavi de epilepsie sau cei cu probleme psihice și neurologice care se află pe listele unui medic care a avut neșansa să rămână fără formulare se pot adresa unui medic specialist, întrucât aceștia, se pare, au primit mai multe rețete. Ultima comandă de rețete psihotrope, ridicată de ASP Constanța pe data de 8 ianuarie 2009, respectiv 60 blocuri a câte 100 de carnete fiecare, a fost împărțită medicilor psihiatri și secțiilor de psihiatrie, așa cum ne-a spus dr. Tanța Culețu, directorul adjunct al ASP Constanța. Numai că la împărțeală au ajuns și câțiva medici de familie. Spre exemplu, un medic de familie, care la începutul anului le spunea pacienților că nu le poate prescrie medicamente psihotrope, după această dată a eliberat astfel de tratamente. De aici putem trage concluzia că doar medicii de familie care n-au avut relații la angajatul ASP care a distribuit rețetele au rămas fără rețete. „Cum să-i spun eu unui bolnav că n-am rețete și să-l trimit la un medic specialist? Dacă este o urgență, și majoritatea cazurilor se înscriu aici, va fi nevoit să se adreseze unui cabinet particular. Alți bani, alt timp pierdut”, ne-a mărturisit medicul de familie. Nici dr. Corneliu Neagoe, medic pediatru, nu are, momentan, rețete pentru medicamente psihotrope. „Nu putem prescrie anumite tratamente pentru că ducem lipsă de rețetele speciale”, a spus el redactorilor Cuget Liber. Autoritatea de Sănătate Publică a Județului Constanța se plânge, la rândul ei, de faptul că Imprimeria Națională nu poate să elibereze rețetele întrucât nu le mai are pe stoc. Declarațiile reprezentanților direcției sunt contrazise de Biroul de presă al instituției, care ne-a adus la cunoștință faptul că Imprimeria Națională are pe stoc rețete pentru eliberarea de substanțe psihotrope. „CN Imprimeria Națională SA nu s-a confruntat cu o astfel de problemă,,deoarece produsele în discuție există pe stoc, iar comenzile în acest sens pot fi oricând onorate”, se arată în răspunsul primit din partea Imprimeriei.