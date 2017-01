Haideţi să ajutăm doi copii necăjiţi!

Haideți să ajutăm doi copii necăjiți!

Alexandru și Iuliana veghează lângă patul mamei lor zi și noapte. Băiatul are opt ani, fata - 13 ani și locuiesc împreună cu bunica, într-o casă simplă, din Corbu. Ei au grijă și îi țin de urât mamei lor, Elena, imobilizată la pat, în urma unui tragic accident de circulație. Femeia a stat în comă două săptămâni. A fost externată de curând, dar are bazinul fracturat. Va sta imobilizată pentru următoarele șase luni, timp în care va trebui să facă în fiecare zi, un tratament în valoare de 200 de lei. Întreaga familie se bazează pe pensia bunicii, insuficientă să hrănească doi copii care merg la școală, să acopere costurile medicale ale mamei și cheltuielile curente ale oricărei gospodării. Tatăl, divorțat de Elena, nu îi sprijină cu nimic pe Alexandru și Iuliana și nici măcar în aceste momente tragice pentru copii nu și-a făcut simțită prezența în vreun fel. Când a ajuns acasă, Elena nu și-a recunoscut copiii. Pentru Iulia și Alexandru, acest lucru a fost trauma-tizant. Abia după o săptămână, le-a spus pe nume… Chiar dacă este conștientă și comunică totuși, femeia nu își amintește nici acum lucruri importante din viața ei și nu recunoaște anumite persoane. Donații de la oameni inimoși Organizația „World Vision” le-a cumpărat copiilor alimente pe toată perioada în care Elena a fost internată în spital, fiindcă aceștia nu mai aveau nimic de-ale gurii și nici nu aveau la cine să apeleze pentru ajutor. „Pentru tratamentul costisitor al Elenei, s-au mai strâns ceva bani de la școala copiilor și de la oamenii inimoși din Corbu. Dar banii nu sunt suficienți. Dacă Elena nu va urma acest tratament și nu va merge apoi la recuperare, doi copii vor rămâne fără mama lor. Fără niciun ajutor”, ne-a povestit Isabela Iorga, reprezentant „World Vision”. Pentru a ajuta acești copii necăjiți și pentru a le oferi un Paște cu un pic de bucurie, „Cuget Liber” s-a alăturat organizației „World Vision” într-o campanie de strângere de fonduri. Primii care au reacționat la cazul disperat al familiei Cioară au fost elevii Școlilor „Ciprian Porumbescu” și „B. P. Hașdeu” din Constanța. Copiii de clasele primare s-au mobilizat în cadrul „Săptămânii Altfel” și au redactat fiecare, câte o scrisoare către un adult, prin care îi roagă să-i ajute pe cei doi copii mai mult decât au putut-o face ei. Plicurile personalizate cu desene, abțibilduri, cu mesaje frumoase, steluțe și alte minunății, au fost sigilate de copii. Unii au pus în plic o parte din economiile lor din pușculiță, alții bomboane sau o ciocolată, jucării. Ba chiar, o fetiță de clasa a III-a, pe nume Bianca Maria, și-a încheiat scrisoarea într-o notă deosebit de gravă, cerând seriozitate din partea destinatarilor la care vor ajunge scrisorile redactate de copii: „Vă rog să dați importanță acestei scrisori scrisă de mine!”. Un plic prețios Dacă, începând de astăzi, timp de o săptămână, veți primi un plic de la un reporter „Cuget Liber” , un voluntar sau un angajat „World Vision”, să nu vă mirați. Noi suntem curierii care vom face să ajungă la dumneavoastră mesajul scris din inimă, al unor copii care vor să ajute alți copii. Dumneavoastră puteți să aduceți puțină bucurie și speranță pentru Alexandru și Iuliana, le puteți salva mama, le puteți reda ființa pe care o iubesc cel mai mult pe lume. Mesaje de la copii Iată ce au scris copiii: „Dragă adultule, Mă numesc Vasile Bianca Mihaela, sunt în clasa a III-a A și vreau să ajut un copil. Din pușculița mea, am scos cinci lei și îi dăruiesc din toată inima acelui copil. Poți să faci și tu la fel? Hai să ajutăm împreună cât mai mulți copii. Să aducem pe chipul lor minunat un zâmbet, mai ales că vine Paștele. Cu drag, Bianca”.