Hai să curăţăm România!

Hai să curățăm România!

Ştire online publicată Vineri, 26 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

O campanie națională de curățare a României va fi derulată, sâmbătă, 24 septembrie, de echipa „Let’s Do It, România!”. Intenția voluntarilor este de a face o țară mai curată.„Doar pentru că te muți cu doi metri mai departe de o grămadă de gunoi, când ieși la picnic, nu înseamnă că mizeria nu mai este acolo. Doar pentru că alegi să te uiți în altă parte, nu înseamnă că în apele râului care îți alimentează orașul cu apă potabilă nu plutesc zeci de mii de PET-uri și pungi. Doar pentru că nu fotografiezi și munții de gunoaie când pleci în vacanță, nu înseamnă că ei nu erau acolo.Ce-ar fi să schimbăm foaia? Ce-ar fi să notăm în calendar o dată importantă pentru fiecare dintre noi: aceea în care sute de mii de români au spus «STOP!» și și-au curățat țara de PET- uri, pungi și hârtii lăsate de alții, purtate de vânt și apă în cele mai frumoase locuri din România?”, este imboldul echipei „Let’s Do It, România!”.Cei care doresc să se alăture inițiativei, pot ac-cesa pagina web http://www.letsdoitromania.ro.