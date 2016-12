Gropile neconforme de gunoi de la sate au fost închise

Odată cu aderarea țării noastre la Uniunea Europeană a intrat și gunoiul nostru în Europa. Nu îl mai putem arunca la întâmplare, în gropi la marginea localităților, nu îl mai putem arunca oricum, trebuie să ne purtăm cu el cu mănuși, să-l alegem, să-l separăm. În localitățile din mediul rural, primarii au avut la dispoziție doi ani pentru a închide depozitele neconforme de gunoi și pentru a demara procedurile de amenajare a unor rampe moderne, europene, la cele mai înalte standarde. Sfaturi au fost multe, controale și presiuni din partea autorităților, atât locale, cât și europene, și mai multe. Numai bani nu au fost. De altfel, ultima grijă a oamenilor de la țară este unde să își arunce gunoiul. În lipsa fondurilor, fiecare primar s-a descurcat cum a putut. Unii au apelat la firme specializate, alții au organizat local strângerea deșeurilor de la populație, însă au reușit să închidă gropile de gunoi. „Toate primăriile s-au conformat normelor impuse de Uniunea Europeană. La sfârșitul anului 2009, mai erau cinci localități (Cogealac, Nicolae Bălcescu, Castelu, Rasova, Albești) unde mai erau active rampe, însă, cel mai probabil, între timp și-au rezolvat problemele”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Gărzii de Mediu Constanța, Vasile Petro. Potrivit acestuia, au fost aplicate amenzi în valoare de 187.000 de lei. „Nu am aplicat sancțiuni de la primele controale. 16 iulie 2009, termenul prevăzut pentru închiderea rampelor, nu a putut fi respectat de foarte multe primării. La verificările ulterioare, însă, am dat amenzi primăriilor restante la pregătirile pentru închiderea gropilor. Au mai rămas cinci localități unde, din cauza vremii nefavorabile, nu am ajuns în ultima perioadă”, a precizat Vasile Petro. La Nicolae Bălcescu, una dintre primăriile vizate de controalele și amenzile Gărzii de Mediu, s-a intrat în legalitate. „Am reușit să astupăm toate gropile. De fapt, am încheiat un contract cu firma Consal care s-a angajat să colecteze deșeurile de la populație și să astupe rampa care mai rămăsese activă. Ei au pus peste groapă tot ce au decopertat, mai ales că lucrează și în domeniul carierelor de piatră”, ne-a explicat viceprimarul comunei, Dumitru Timofte. Stație modernă, pe bani europeni, la Cogealac O situație mai aparte este la Cogealac, unde o rampă este încă activă. „Avem un program Phare pentru achiziționarea de pubele în vederea colectării selective, autogunoiere și realizarea unei stații moderne pentru colectarea deșeurilor. Până în prezent, au fost achiziționate pubelele pentru locuitori, s-a semnat contractul pentru autogunoiere și, probabil, vor fi livrate în luna februarie. De asemenea, este în curs procedura pentru achiziția lucrărilor de realizare a stației. Ea va fi situată în apropierea rampei existente, care odată cu finalizarea lucrărilor la rampa nouă, va fi acoperită. Apreciem că va fi finalizată în cursul lunii mai, dar nu excludem posibilitatea prelungirii termenului de dare în folosință pentru obținerea tuturor avizelor necesare. În prezent, primăria colectează deșeurile din mai multe puncte ale comunei și se transportă la groapa activă”, a arătat Tiberiu Maftei, consilierul personal al primarului din Cogealac, Kati Hristu. Colectarea, reciclarea și tratarea deșeurilor reprezintă o prioritate și se regăsește în angajamentele asumate de România față de Uniunea Europeană, iar actul normativ care reglementează modul în care românii sunt obligați să sorteze deșeurile este Legea 27/2007. România poate să acceseze, în perioada 2007-2013, potrivit Programului Operațional Sectorial de Mediu, fonduri europene în valoare de 1,1 miliarde euro pentru realizarea de depozite ecologice.