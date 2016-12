Gropile din trotuarul străzii Traian vor fi astupate, cel mai devreme, la toamnă

Pe strada Traian, între Palatul de Justiție și Gară, trotuarul este distrus de gropile lăsate de regiile care au efectuat lucrări în zonă - de gaze și electricitate. Confort Urban este firma care trebuie să asfalteze trotuarul, însă nu o poate face întrucât firma Electrocons, cu care Enel are contract, finalizează lucrarea abia în august. Pietonii care vor să meargă pe trotuarul străzii Traian sunt nevoiți să circule pe stradă din cauza gropilor. Părinții care vor să-și plimbe bebelușii în cărucior o pot face doar printre mașinile care și așa circulă pe o singură bandă, întrucât trotuarul arată jalnic. Locuitorii din zonă spun că gropile sunt de câteva luni, că au fost lăsate de o firmă de gaze care a tras conducte. Directorul departamentului Afaceri cu Gaze din cadrul Congaz, Dumitru Belivan, ne-a spus că firma Gaz Service a executat ultimul branșament în zonă, în luna octombrie 2008. „Pentru executarea branșamentelor, firma noastră are legătură cu mai multe firme din domeniu, autorizate de către Autoritatea Națională de Reglemen-tare în domeniul Energiei. Când firma respectivă primește autori-zație, trebuie să plătească către Confort Urban contravaloarea sumei pentru refacerea asfaltului. Pe strada Traian, firma Gaz Service a făcut ultimul branșament, însă, probabil, lucrarea a fost executată, dar Confort Urban nu are în grafic asfaltarea zonei respective”, a declarat Dumitru Belivan. Un angajat al Gaz Service a confirmat că au lucrat pe strada Traian, însă atunci când au terminat, au nivelat, au turnat piatră, au tasat, după care au predat lucrarea firmei Confort Urban care trebuie să se ocupe de asfaltare. Modernizarea rețelei de electricitate, cauza gropilor Mugur Voinescu, șef departa-ment producție în cadrul Confort Urban, a trimis o echipă în zonă și ne-a spus că gropile lăsate de firma de gaze au fost astupate, în zonă lucrând Electrocons. „Firma trage fire de electricitate, are autorizație de construcție și nu a venit să facă recepția”, a explicat Voinescu. Potrivit informațiilor furnizate de biroul de presă al Enel Distribuție Dobrogea, firma de electricitate are o lucrare de modernizare în zonă, prin care se introduce o nouă linie de medie tensiune subterană, între stația Abator și un post de transformare din Piața Unirii. „Termenul de finalizare al lucrării este august 2009 și, în baza contractului dintre Enel și Confort Urban Constanța, se va reface carosabilul în cel mai scurt timp posibil după finalizarea lucrării. Noua linie electrică va crește gradul de siguranță și confort în alimentarea cu energie electrică a locuitorilor din zonele Abator, Gară, Ferdinand, ICIL și Centru”, au explicat reprezentanții Enel. Dacă se respectă termenul de finalizare al lucrării, dacă predarea corespunde cerințelor firmei de asfaltare, „în maxim o săptămână ne apucăm de treabă”, a precizat Mugur Voineagu. Asta înseamnă că, până în toamnă, gropile de pe trotuar vor continua să fie coșmarul pietonilor.