Gropi, praf şi mulţi nervi, în cele mai noi cartiere ale Constanţei

Secretul lui Polichinelle

"Suntem in grafic!" Are perfecta dreptate baiatul acesta.O sa vedeti asfalt in Octombrie- Noiembrie inainte de alegeri, in campania electorala.Istoria se va repeta, Fagadau & Confort Urban, o sa toarne niste asfalt ,asa la futu-i ma-sa, din care peste o luna vor rasari buruieni,iar fraierii se vor bucura pe moment si vor vota PSD , sau nu vor merge la vot. Dupa noiembrie 2016,urmatoarea asfaltare va avea loc in 2019 la prezidentiale. Am observat ca reteta aceasta functioneaza din '90 si a prins mai ales in zonele unde populatia este needucata si saraca : Moldova,Muntenia si Dobrogea,adica vechiul regat.Lumea mai educata din Banat si Transilvania vad ca nu pun botul la prostii de genul acesta. PS.Va dau cel mai bun exemplu, Boc, asa cum este el, a reusit sa curete si sa amenajeze un rahat de plaja pe marginea Somesului,iar primaria C-ta sau ABADL ,n-au fost in stare sa puna un cos de gunoi sau niste wc-uri ecologice pe plajele extinse,Tomis Sud sau 3 Papuci.Acesta este respectul acordat constantenilor care-si platesc impozitele si taxele la timp.