GREVĂ la RATC! TRAFICUL este PARALIZAT în CONSTANŢA. RADU MAZĂRE: "Greva este un şantaj. Nu este legală!" / Galerie Foto

bravo celor de la RATC

neata! sa avem o saptamana usoara, dar de la primele semne in constanta RATC, adica transportul in comun cred ca ne lasa sa ne descurcam singuri adica sunt in greva . pai nu trece nici un autobuz de dimineata de la ora 5.30 pana acum. da au salarii mici soferii (1000 lei si nu au sporuri si muncesc in conditii precare ) si personalul tesa...mai pe direct MAZARE si gasca lor ii vor desfintati pe RATC si sa faca ei afaceri cu microbuze imputite si purici in ele si nesigure harbuite. nu le pasa ca acesti soferi au si ei familii si obligatii si la cat muncesc sefii lor au salarii f mari si mai bat si palma si au microbuze cu gasca de "destepti "ai orasului.au mai facut greva pe 22.05.2013 si lumea ia injurat ca de ce...pai asa injuram si nu ne gandim ca soferii de la RATC m uncesc in caldura sub stres ca sunt dati afara la cea mai mica greseala.din atatea tv care dau stirile nicuna nu sesizeaza ca constanta e in pauza de autobuze in comun?a da c ui pasa boierii au masini personale si cei ce vor sa se descurce si ce mai sunt destui fara servici someri si mosi si sa stam dracului acasa nu? a v-ati trezit si voi mass-media?....am tot zis ca numai noi stim ca voi abia la ora asta ati aflat....fratilor stirile sa vi le luati singuri nu sa va spunem noi ca voi dormiti iar noi ne agitam de la 5.30.rusine . unii ar spune la ccat cu ratc.nu e asa ca nu toti avem bani sa mergem si nu vrem sa circulam cu microbuzele jegoase si nesigure..da au DREPTATE CEI DE LA RATC SI SA DEA DUMNEZEU SA ISI CAPETE DREPTURILE SI GASCA LUI MAZARE SA NU REUSEASCA SA II DESFINTEZE CEA CE DORESTE MAZARE SI GASCA CU EMBLEA DE"RIVATIZARE RATC". SA NE CHINUIM NOI DAR EI SA REUSEASCA PT CA AU SI EI DREPTUL LA CONDITII NORMALE DE MUNCA NU NUMAI MINERII CARE AIA DE LA ROSIA MNTANA CER OTRAVIREA TARII