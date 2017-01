Grevă în funcţie de viziune: cadrele medicale au scandat, angajaţii primăriei au închis ghişeele

Grevă în funcție de viziune: cadrele medicale au scandat, angajații primăriei au închis ghișeele

GREVĂ a fost, ieri, cuvântul de ordine în instituțiile de stat. O parte dintre bugetari au organizat măsuri de protest, în incinta unităților, unii și-au întrerupt programul cu publicul, iar alții și-au desfășurat activitatea normal, dar au purtat banderole în semn de solidaritate. Într-o formă sau alta, bugetarii și-au exprimat nemulțumirea vizavi de măsurile anti-criză anunțate de guvernanți. Cadrele medicale au protestat în curtea spitalului Aproximativ 250 de angajați ai Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, cadre medicale și personal TESA, s-au strâns, încă de la ora 8,00, în curtea unității sanitare, pentru a protesta. Ba chiar au fost susținuți și de unii pacienți, căci nemulțumirea este comună. Salariații au purtat ecusoane sau banderole pe care stătea scris „GREVĂ” și au cerut respectarea întocmai a contractului colectiv de muncă, fără reducerea a 25% din salarii sau a altor drepturi salariale, ori a 15% din pensii. „Ni se pare înjositor ca la Spitalul Județean, cea mai mare unitate spitalicească din județul nostru, să existe drepturi salariale restante din 2009. Solicităm să ne fie acordate drepturile restante, fie că este vorba de tichete de masă sau prime de stabilitate”, a afirmat Nicu Manea, lider Sindicatul „Sanitas” Constanța. În plus, sanitarii au cerut oprirea externalizărilor în Spitalul Județean, dar și stoparea tăierii posturilor din direcțiile de sănătate publică și să nu fie redus numărul de paturi, așa cum se vehiculează. „În prezent este un deficit de personal la Spitalul Județean - de 10% din necesar, în ceea ce privește medicii, de 20% la asistente și de 10%, la personalul TESA. Reducerea salariilor îi va goni și pe angajații care mai sunt, către alte zări”, a mai afirmat Nicu Manea. Mai ales că, au arătat angajații, în prezent salariile lor variază între 600 de lei - o infirmieră, și 3.000 de lei - cât ia un medic. Tăierea a 25% din venitul salarial, au afirmat cadrele medicale, le va lăsa fără mijloace de subzistență. Protestul salariaților spitalului s-a încheiat în jurul orei 11,00, dar greva de solidaritate a continuat, în incinta spitalului, la locul de muncă. Pacienții nu au avut de suferit, susțin sindicaliștii, întrucât asistența medicală a bolnavilor internați și urgențele au fost asigurate de o treime din personal. Nu au fost efectuate însă intervenții chirurgicale pentru bolnavii cronici și nu au fost făcute internări (exceptând urgențele). Mișcări similare au fost organizate în toate unitățile sanitare din județul nostru. Greva de solidaritate de ieri va continua, pe 2 iunie, cu pichetarea Instituției Prefectului. Semnalele acustice și luminoase au anunțat greva ambulanțierilor La rândul lor, cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanță (SAJ) Constanța s-au strâns, între orele 10,00 și 11,00, în curtea instituției. Au fluierat și scandat, cerând salariile care li se cuvin. „Nemulțumirea noastră este cea a tuturor bugetarilor. În plus, noi ne aflăm la cea de-a treia curbă de sacrificiu. În lunile noiembrie - decembrie 2009 ni s-au tăiat 31% din salarii, în ianuarie 2010 a fost introdusă legea unică a salarizării, care ar fi trebuit să mențină salariile la același nivel, dar de fapt am mai pierdut încă 10%. Acum, se anunță încă o micșorare, cu 25%. Cu ce vor mai trăi oamenii?”, a afirmat Marian Albu, lider Sindicatul „Ambulanța” Constanța. Mai mult, Ambulanța Constanța funcționează cu 61% de posturi din organigramă ocupate, în condițiile în care sezonul estival aduce, întotdeauna, o creștere semnificativă a numărului de solicitări, ore suplimentare neplătite etc. „În ultimele trei zile, a crescut numărul solicitărilor cu aproximativ 20%, și încă nu au venit turiștii”, a mai afirmat liderul de sindicat. Mișcarea de protest a durat doar o oră, iar activitatea SAJ nu a fost afectată. Pentru a da de știre însă că serviciul este în grevă pe o perioadă nedeterminată, ambulanțele au circulat cu semnalele luminoase și acustice în funcțiune. Bătrânii și-au spus oful Pensionarii s-au adunat în fața Prefecturii Constanța, chiar dacă nu aveau autorizație să protesteze. Au vrut să-și spună, și ei, nemulțumirile. Au pensii mici și dacă li se mai taie din ele, nu vor mai avea din ce să-și cumpere medicamente sau să plătească întreținerea. Marin Istrate a muncit 47 de ani, iar acum primește o pensie de 750 de lei. „Cum mai trăiesc dacă îmi taie 15% din pensie?”, a exclamat pensionarul. Tinca Ion are 68 de ani, a muncit 37 de ani, iar acum primește o pensie de 580 de lei. „Nu am casă, stau în chirie, am un băiat bolnav care nu poate să muncească. Dacă îmi taie și din pensie, cu ce rămânem?”, a afirmat, plângând, femeia. Ghișee închise la primărie Grevă este și în Primăria Constanța, pe perioadă nelimitată. Antoanela Dancu, liderul sindicatului din cadrul primăriei, a precizat că angajații s-au aflat la serviciu, respectând programul normal, dar nu au primit documente de la populație și nici nu au dat relații. Inclusiv ghișeele Serviciului de Impozite și Taxe au fost închise, începând de ieri, pe o perioadă nedeterminată. Singurul departament care are program cu publicul este Starea Civilă, unde sunt eliberate certificate de deces. Reprezentanții Serviciului de Impozite și Taxe au anunțat că, pentru plata impozitelor și taxelor locale, inclusiv a amenzilor contravenționale, constănțenii se pot adresa oficiilor poștale. Mișcările de protest de astăzi sunt primele dintr-o serie, au anunțat sindicaliștii. Pe 2 iunie urmează pichetarea prefecturilor dar și un protest în fața sediului Parlamentului, în ziua în care Guvernul își va asuma răspunderea pe proiectele de lege privind tăierile de venituri. Potrivit reprezentanților sindicatelor, aproximativ 13.000 de bugetari au fost, ieri, în grevă în județul nostru.