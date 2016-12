Greu de debranşat! Constănţenii, revoltaţi că nu pot scăpa de RADET

6

Am incercat sa debransez o scara de bloc , dar baietii de la Radet tot mai inventeaza ceva la dosarul ce l-am depus , mai mult , in avizul nefavorabil primit numai aberatii sunt , ca documentatia este incompleta , cu toate ca am depus toate anexele completate , semnate si stampilate de presedintele de asociatie. In urma cu 2 saptamani am facut o ultima incercare si am depus o contestatie catre directorul Radet ,la aberatiile din motivarea avizului nefavorabil si chiar l-am intrebat daca doreste sau nu, sa ne ia banii de debransare, ca oricum ca vor sau nu vor, toata scara se va debransa. Inchidem robinetii de la subsol ii blindam si sa citeasca gigacalorimetru de cate ori doresc. In legatura cu refacerea instalatiei , partea lor a Radet este pana la intrarea in bloc , asta ne-au spus tot timpul cei de la RAdet, restul ne priveste ca este a noastra a proprietarilor de pe acea scara . Schimabrea de instalatie din subsol inclusiv coloanele le-am facut cu banii nostri nu a Radet-ul. Asociatia noastra are 440 de apartamente , iar cu doua saptamani in urma doar UN Dosar( ptr. un apartament) avea aviz favorabil de debransare , intre timp nu stiu daca a mai aparut vreun aviz favorabil , dar stiu sigur ca trei scari de bloc se vor debransa in totalitate in toamna aceasta cu aviz sau fara aviz de la Radet.