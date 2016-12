Greu de crezut! Lac atât de poluat încât a luat foc

Ştire online publicată Miercuri, 20 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Locuitorii din Bangalore, India, au avut parte de un șoc atunci când au descoperit că lacul din apropiere a luat foc. De mai multe săptămâni, lacul Bellandur era plin cu o spumă toxică care, spun localnicii, semăna cu zăpada văzută de departe, informa ziarul The Hindu, citat de Huffington Post. Sub spuma toxică, apa lacului era neagră din pricina chimicalelor și a reziduurilor toxice.Experții, citați de The Mirror, susțin că o combinație de ulei și fosfor din reziduurile industriale au creat condițiile pentru aprinderea spumei rezultate. Din păcate, mai multe zone de mlaștină care ajutau la filtrarea lacului au fost distruse în incendiu.