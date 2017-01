Greenpeace protestează în Insula Mare a Brăilei împotriva plantelor modificate genetic

Ştire online publicată Joi, 06 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

30 de voluntari Greenpeace din nouă țări europene, respectiv România, Ungaria, Austria, Italia, Polonia, Elveția, Olanda, Grecia și Scoția, au protestat miercuri în Insula Mare a Brăilei, după ce investigațiile din câmp ale organizației neguvernamentale au confirmat culturi ilegale de soia și porumb modificate genetic (MG), se arată într-un comunicat de presă al Greenpeace. Zecile de voluntari au participat miercuri la o acțiune de decontaminare a tuturor autovehiculelor care vin încărcate cu cereale din Insula Mare a Brăilei. Organizația cere Executivului și Comisiei Europene să ia măsuri imediate pentru a localiza și distruge producția de plante MG înainte ca acestea să ajungă în alimente. "Astăzi am acționat pentru a proteja România de contaminarea cu aceste plante MG ilegale care prezintă riscuri pentru sănătate și biodiversitate. Românii resping masiv alimentele MG. Nu este pentru prima oară când Greenpeace a descoperit producție ilegală de OMG, iar situația pare că a scăpat de sub control, mai ales că a început recoltarea. Guvernul trebuie să acționeze imediat pentru a localiza și pentru a distruge plantele MG înainte ca ele să ajungă în farfuriile românilor", a declarat Gabriel Păun, coordonator de campanii Greenpeace România. Potrivit NewsIn, investigația Greenpeace din luna august a descoperit o solă cu circa 60 de ha cultivată cu soia modificată genetic și o altă solă de circa 50 de ha, cultivată cu porumb modificat genetic.