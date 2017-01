Gravida închipuită

A crezut timp de opt luni că este însărcinată, dar a descoperit, ulterior, că „simptomele” de sarcină erau create de o dereglare hormonală. Daniela A., o femeie de 22 de ani din Constanța, spune că, acum opt luni, medicul care a consultat-o i-a spus că este însărcinată. Acum o săptămână, însă, ecografia i-a arătat, însă, că totul a fost doar o iluzie și că nu va da naștere unui copil. Femeia spune că medicul care a consultat-o este de vină. Dr. Mariana Șaptefrați spune că pacienta a venit doar de două ori la control. „A fost în luna februarie și acum o săptămână, când i-a venit ciclul și a început să-și facă probleme. Ea nu este pacienta mea, să fie clar. O pacientă vine la medicul ginecolog lunar, ori dânsa a fost o dată la șapte luni, în februarie și în octombrie”, spune dr. Șaptefrați. Întrebată dacă în luna fe-bruarie i-a confirmat femeii că este însărcinată, medicul a răspuns: „Eu am zis că s-ar putea să fie o suspiciune de sarcină. Am tușat-o, i-am recomandat să meargă să-și dozeze hormonii, dar nu a urmat nimic din ce i-am spus”. Medicul ne-a declarat că pacienta nu a făcut niciun test de sarcină, pe motiv că nu avea bani. „A doua oară, acum o săptămână, m-a sunat. Am întrebat dacă a făcut investigațiile și mi-a zis că nu”, a mai precizat medicul.