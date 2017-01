Ginecologii din Spitalul Judeţean au făcut pace pentru a remedia multele nereguli din cele două secţii

Ginecologii din Spitalul Județean au făcut pace pentru a remedia multele nereguli din cele două secții

Condițiile de spitalizare din cele două secții de Obstetrică - Ginecologie de la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța lasă mult de dorit, aspect acuzat de paciente și admis de medicii care își desfășoară activitatea în cele două unități. Aparatura și dotările sunt învechite, iar saloanele nu au mai fost renovate de prea mult timp. Ca în toate secțiile, personalul este insuficient, dar neînțelegerile s-au întețit în ultimele două luni, de când a fost desființată cea de-a treia secție care funcționa la nivelul SCJU, odată cu plecarea dr. Marius Rușa și a echipei lui la o unitate privată. În consecință, s-a pus în discuție reorganizarea celor două secții rămase, astfel încât să fie acordate pe ambele etaje, șase și șapte, îngrijiri atât pe partea de ginecologie (care se ocupă cu patologia aparatului genital feminin), cât și de obstetrică (ramură a chirurgiei care vizează patologia sarcinii și a nașterii, precum și asistența în timpul nașterii și în perioada de lăuzie). Până în prezent, în secția condusă de dr. Vlad Tica, aflată la etajul șapte, erau internate cu precădere gravidele, în vreme ce femeile cu afecțiuni genitale erau îndrumate către etajul șase, la secția condusă de dr. Lazăr Irimiea. Secțiile de Obstetrică - Ginecologie, reorganizate Dr. Vlad Tica a afirmat că măsura reorganizării a fost aprobată atât de conducerea Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța, cât și de managerul SCJU. „Am o listă, semnată de majoritatea medicilor, care apreciază ca benefică schimbarea. Am primit, chiar astăzi (n.r. vineri, 31 iulie) o adresă de la DSP prin care se arată că ambele secții respectă astfel statutul, legislația și specializările în vigoare, de obstetrică-ginecologie. Și, în plus, în acest mod se va asigura o calitate mai bună a actului medical”, a precizat medicul. O părere similară a exprimat și dr. Lazăr Irimiea, care a admis că o parte dintre medicii de pe secția pe care o conduce nu au fost de acord, dar „au fost discuții și au înțeles că este benefic”. Printre cei care consideră că reorganizarea nu este oportună se numără și dr. Victorian Păștilă, specialist obstetrician - ginecolog și membru al Comisiei de avizări, acreditări și jurisdicție profesională al Colegiului Medicilor din Constanța. „Nu sunt împotriva reorganizării secțiilor, dar le-am spus (n.r. colegilor) că măsura este cam riscantă în condițiile în care există personal puțin. În prezent, garda este asigurată alternativ, de una dintre cele două secții. Dar dacă se întâmplă ca o gravidă cu sarcină extrauterină care este programată pentru naștere în ziua următoare să aibă o hemoragie puternică peste noapte? Până este transportată în secția cealaltă, în blocul operator, pierde sânge și riscurile la care este expusă sunt mari. Trebuie asigurat personal, astfel încât să fie efectuate gărzi pe ambele secții”, ne-a declarat dr. Victorian Păștilă. În replică, cei doi șefi de secție susțin că gărzile sunt asigurate în mod corespunzător și nu au fost probleme din acest motiv. Gravidele cu boli contagioase nu nasc separat de cele sănătoase O altă problemă semnalată de medici vizează lipsa unor circuite care să respecte normele sanitare în vigoare. Astfel, potrivit conducerii SCJU și a reprezentanților DSP Constanța, gravidele care sunt transportate către sala de naștere ar trebui să urmeze trasee separate față de cele care au născut deja și sunt duse către saloane. „Problema este în blocul operator, căci gravidele care ies din post-operator se întorc pe același traseu și nu este normal”, ne-a explicat dr. Dan Căpățână, managerul SCJU Constanța. De asemenea, dr. Victorian Păștilă a atras atenția asupra necesității asigurării unei mai bune prevenții în blocul operator, pentru evitarea răspândirii unor boli contagioase, precum TBC sau HIV. „Există siguranța nașterilor, dar mai trebuie îmbunătățită prevenția. De exemplu, femeile cu boli contagioase se întâlnesc pe holul blocului operator cu cele care urmează să nască. Am fi vrut să fie cum era înainte, când pacientele cu risc nășteau în săli separate”, ne-a declarat dr. Păștilă. Opinia acestuia nu este împărtășită însă de dr. Vlad Tica și dr. Cătălin Grasa, director adjunct DSP Constanța. „În Europa nu se mai practică sălile patologice”, a menționat dr. Grasa. Blocul operator de la etajul șase va fi reabilitat Problema circuitelor urmează să fie remediată, în următoarele luni, prin reabilitarea blocului operator de pe etajul al șaselea. „Într-o primă fază, va intra în reparații blocul operator de la etajul șase, urmând ca, pe parcurs, să fie reparată capital întreaga secție. Nu pot preconiza în cât timp va fi realizată reabilitarea pentru că urmează să port o discuție cu constructorii săptămâna viitoare”, ne-a spus dr. Dan Căpățână, cu precizarea că reabilitarea se va desfășura treptat, pentru a afecta cât mai puțin activitatea medicală. Disfuncționalitățile de la nivelul secțiilor de Obstetrică - Ginecologie au fost semnalate și Sindicatului „Sanitas”. Liderul de sindicat Nicu Manea ne-a declarat că s-a discutat cu reprezentanții spitalului și DSP-ului pentru ca „în momentul în care secțiile intră în renovare, fiecare angajat să știe care sunt responsabilitățile care îi revin, conform fișei postului”. Precizarea trebuie făcută, a subliniat sindicalistul, căci sunt prea puține cadre medicale, iar muncă din plin.