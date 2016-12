Gerul siberian a paralizat Constanţa

Gerul siberian a paralizat Constanța

Dacă s-ar zări pietrele de sub mormanele de zăpadă, cu siguranță am vedea că au crăpat. Gerul de zilele acestea este mai mult decât proverbial. Acum două săptămâni, când sărbătoream Boboteaza la 10 grade cu plus sau în decembrie, când erau 14 grade, tot cu plus, nu ne gândeam deloc că iarna a încurcat sărbătorile și că ne va trimite gerul Bobotezei mai târziu. De fapt, meteorologii ne dau explicații foarte logice. Atunci, pe deasupra țării noastre se „plimbau” curenți de aer din Africa, acum au sosit anticicloni din Siberia. Mai avem două zile și două nopți de cod galben pentru temperaturi foarte scăzute. Avertizarea emisă de specialiștii Autorității Naționale de Meteorologie expiră miercuri, 27 ianuarie, la ora 8,00, dar nu este exclus să fie prelungită. Temperaturile maxime în cursul zilei de astăzi abia vor ajunge la -11 grade Celsius la Constanța, -10 grade la Mangalia și -14 la Adam-clisi și Cernavodă. Noaptea, gerul va face ca mercurul termometrelor să coboare până la -16 grade la Mangalia, -17 grade la Constanța, -18 grade Celsius la Adamclisi, -19 grade la Cernavodă și -20 grade la Corugea. Indicele de răcire va depăși local pragul critic de -32 grade Celsius. Din fericire, vântul va mai slăbi în intensitate. A început să înghețe marea Ultima dată când s-au mai înregistrat temperaturi atât de scăzute a fost acum patru ani, în iarna lui 2006. Însă atunci gerul nu a rezistat așa de multe zile. Cu toate acestea, a înghețat marea pe câțiva zeci de metri spre larg. Meteorologii anticipează un asemenea fenomen și anul acesta, mai ales dacă temperaturile neobișnuit de scăzute se vor menține pe parcursul mai multor zile. De altfel, pe alocuri, marea a început deja să înghețe. În portul Tomis, ea oferă un peisaj aproape științifico-fantastic constănțenilor temerari care au ieșit din căldura caselor pentru a o admira. Stabilopozii par niște stalagmite uriașe, ieșite din mare, iar digurile sunt acoperite de valuri înghețate. În portul turistic, bărcile sunt prinse în gheață, iar la mal, pe plaja Modern, talazurile mării deja au început să înghețe. Pe fâșia de plajă dintre Eforie Nord și Eforie Sud, marea pare că fierbe. Din valu-rile extrem de înalte ies, încontinuu, aburi, deasupra cărora zboară, foarte jos, pescărușii. Șapte localități fără curent electric aproape 36 de ore Din păcate, gerul și viscolul nu au adus numai peisaje ireale în Dobrogea noastră, ci și numeroase probleme pe drumurile județene și cu alimentarea cu curent electric a numeroase localități. Potrivit datelor furnizate de Enel Distribuție Dobrogea, în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, din cauza vremii nefavorabile și a intensificării vântului, au rămas fără tensiune 200 de consumatori din localitatea Palazu Mare, începând cu ora 22.20. „Avaria s-a datorat unor defecțiuni la trei posturi de transformare la care se efectuează, în această perioadă, lucrări de modernizare. Furnizarea de electricitate către acești consumatori s-a reluat sâmbătă, dimineață, la ora 10,00. De asemenea, din cauza unei defecțiuni la o linie medie de tensiune, șapte localități din zona Negru Vodă - Tătaru, Cotu Văii, Coroana, Darabani, Vâlcele, Vârtop și Albești - au rămas fără energie electrică în aceeași noapte, începând cu ora 2,30. Accesul echipelor de intervenție a fost îngreunat din cauza drumurilor înzăpezite. Echipele formate din 22 de oameni, coordonați de un dispecer și în colaborare cu autoritățile locale din zonă, au lucrat la deszăpezirea drumurilor pentru a ajunge să remedieze defectele”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Johanna Scîntee, purtător de cuvânt al Enel Distribuție Dobrogea. Alimentarea cu energie electrică a localităților afectate a fost reluată duminică, 24 ianuarie, la ora 15,30, după ce, în zona afectată au fost trimise încă două utilaje de la Drumuri Județene, pentru că mașinile de la Drumuri Naționale nu făceau față. Scăderi de presiune la RAJA De asemenea, Regia Autonomă Județeană de Apă a mobilizat echipele de urgență pentru a interveni în caz de necesitate. Comandamentul pentru situații de urgență a fost activat încă de vineri, 22 ianuarie. Din cauza problemelor la liniile de electricitate, stațiile de pompare din zona Negru Vodă nu au putut asigura apă potabilă în localitățile respective. Ulterior, după remedierea avariilor, duminică, la ora 16,00, a fost reluată și furnizarea de apă potabilă în Albești, Cotu Văii, Darabani, Vâlcele și Tătaru. De asemenea, consumatorii ne-au semnalat scăderi considerabile ale presiunii apei în zona Eforie. Abonații, care înregistrează probleme la sistemul de alimentare cu apă potabilă și canalizare, pot sesiza avariile la dispeceratul societății, la numărul de telefon 241.66.44.44. 14 trenuri anulate și întârzieri mari la CFR Toate porturile fluviale și maritime au fost deschise în cursul zilei de duminică, iar Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu Constanța” a fost operabil, în condiții de iarnă. Circulația feroviară se desfășoară mai greoi, trenurile de călători ale CFR înregistrând întârzieri și de sute de minute (de exemplu, trenul de pe ruta Iași - Constanța a întârziat, sâmbătă noaptea, cinci ore). Duminică au fost anulate 14 trenuri de călători, mai ales pe rutele Con-stanța - Tulcea și retur, Constanța - Medgidia și retur, Constanța - Mangalia și retur. De asemenea, luni, 25 ianuarie, este anulat trenul Accelerat 1982, pe relația Tulcea - Medgidia - București Nord. Sâmbătă noaptea, în jurul orei 22,00, trenul personal care circula pe ruta Tulcea - Constanța a rămas înzăpezit între Baia și Mihai Viteazu. Autoritățile locale din Mihai Viteazu au intervenit și i-au transportat pe cei 10 călători (printre care și doi studenți) la sediul primăriei, unde au rămas peste noapte. „Noi am intervenit cu două tractoare și mașina mea personală, în jurul orei 1,30, de îndată ce ne-au anunțat. I-am in-stalat pe oameni în sala de ședințe, pe care am încălzit-o în prealabil, le-am dat plăcinte, ceai, cafea. Duminică dimineața, Regionala CFR Călători a trimis un autobuz și oamenii au fost transportați la Con-stanța”, ne-a declarat primarul din Mihai Viteazu, Gheorghe Grameni. Mănăstirea Sfânta Elena, izolată de lume Mănăstirea Sfânta Elena din Costinești a fost, în ultimele două zile, izolată de lume, întrucât drumul care duce spre lăcașul de cult a fost acoperit de troiene. Autoritățile locale spun însă că măicuțele și persoanele asistate la mănăstire rămân blocate până astăzi. „Mănăstirea este la aproxi-mativ doi kilometri de Costinești și drumul este acoperit de zăpadă din cauza vântului. Am intrat cu utilajele vineri și vom mai deszăpezi din nou luni. Până atunci ne străduim să deszăpezim căile de acces înspre și dinspre localitate, pentru că acum se circulă doar pe o bandă și sunt mașini înțepenite”, ne-a spus ieri după-amiază primarul Traian Cristea.