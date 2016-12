Germania vrea să expulzeze românii care au mai mult de şase luni fără lucru

1

M-am saturat

Eu sunt una dintre romancele care au hotarat sa lucreze in Italia. Nu inteleg si nu voi intelege niciodata de ce trebuie sa sufar eu din cauza tiganilor. De ce nu pun si ei mana pe munca asa cum facem toti. De ce sa sufar eu pentru faptul ca ei sunt puturosi si vin doar ca sa ia ajutorul social sau ca sa fure? Poate sa imi spuna cineva ce vina am eu? Am facut un sacrificiu enorm sa vin din tara aici si am trait o drama in momentul in care am ajuns aici. Acum traiesc alta prin ceeace mi se intampla din cauza tiganilor. Nu sunt rasista. Nu ma intereseaza ce culoare are pielea lor. Ma intereseaza ca nu munces, fura si din cauza lor am eu de suferit. M-am saturat.