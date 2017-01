Germania, noua destinaţie a „căpşunarilor“ români

Germania, noua destinație a „căpșunarilor“ români

Nemții angajează pe capete atât bucătari, cât și specialiști IT. Mirajul muncii în străinătate încă îi mai bântuie pe români. Lipsa de perspectivă în țară îi determină să își încerce norocul peste hotare. Salariile de mii de euro sunt un vis care se îndeplinește pentru foarte puțini, cei mai mulți ajungând să lucreze pe bani puțini. Chiar și așa munca le este plătită înzecit mai bine decât local și viața le este ceva mai ușoară.Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța, prin portalul de mobilitate EURES, propune, în această perioadă peste 300 de locuri de muncă în străinătate. Este vorba despre 11 țări din Europa care caută muncitori români, pentru diferite meserii, cu sau fără studii superioare. Cele mai multe posturi sunt în Germania, unde Hotel Marriott din Frankfurt angajează 10 manageri restaurant și cinci bucătari. Activitatea se desfășoară începând cu 1octombrie 2013, pe o perioadă de un an cu posibilitate de prelungire. Programul de lucru cu normă întreagă este de 40 de ore pe săptămână și se lucrează atât în week-end-uri, cât și de sărbătorile legale. Salariile nu sunt specificate, însă se încadrează în tarifele normelor în domeniu. Cazarea este asigurată de anga-jator, iar masa poate fi de asemenea asigurată de angajator, gratuit sau contracost, sau poate fi pe cont propriu. Persoanele interesate trebuie să aibă cunoștințe foarte bune de limba germană, de limba engleză, să dea dovadă de flexibilitate și fiabilitate. De asemenea, conducerea hotelului solicită aspect îngrijit și bune maniere.Prime de schimb și prime de week-end, cele mai noi tentațiiTot în Germania, de data aceasta în regiunea Baden-Wurttemberg, firma Europa Park Trust angajează 20 de bucătari, 30 de ospătari, 30 de barmani și 30 de persoane pentru personalul de serviciu. Salariile diferă în funcție de calificare și de experiența profesională, între 1.500 și 2.100 de euro brut pe lună. Activitatea este sezonieră, începând cu luna aprilie 2014, pe o perioadă de șase luni. Programul de lucru este cu normă întreagă, adică 45,5 ore pe săptămână și se lucrează și în week-end și de sărbătorile legale. Și pentru aceste posturi se cer cunoștințe bune de limba germană, dar și calificare încheiată.Ellen Kaiser, reprezentantul unui producător renumit de ustensile medicale din plastic de înaltă calitate, din Germania, vrea să își mărească echipa cu patru operatori de mașini mase plastice (extrudare, turnare, injecție). Salariul nu este specificat, dar se precizează că se oferă primă de schimb și primă de week-end. Solicitanții au nevoie de nivel mediu - avansat de limba germană, în schimb i se oferă ajutor în găsirea unui spațiu de cazare. Este o perioadă de probă de șase luni, după care contractul de muncă se va încheia pe doi ani, apoi pe durată nedeterminată.Agenția Federală de Muncă din Germania invită tinerii specialiști IT la evenimentul „Noaptea compani-ilor”, în data de 6 noiembrie 2013. Persoanele selectate vor fi invitate, în perioada 6 - 9 noiembrie 2013, să se întâlnească cu diverși angajatori în încercarea de a-și găsi un loc de muncă. Informații despre eveni-ment, despre companiile din Aachen, precum și despre locurile de muncă disponibile se regăsesc pe site-ul www.nachtderunternehmen.de, respectiv www.karriere.ac. Persoanele interesate trebuie să dețină diplomă de licență în informatică, inginerie electrică, matematică, fizică, să aibă excelente abilități de comunicare și capacitate de lucru în echipă. Costurile călătoriei și cazarea sunt suportate de organizator. În cazul în care aplicanții vor fi selectați de angajatori, nu vor suporta niciun cost. Termenul limită pentru aplicare este 16 august 2013. Se transmite CV-ul model Europass (cu fotografie) și cu scrisoare de intenție în limba engleză sau germană la adresa de e-mail incoming1@ arbeitsagentur.de, cu specificația nr. de referință 10000 - 1099782451, pentru „Noaptea companiilor”.Oferta EURES mai cuprinde 10 posturi de îngrijitori clădiri și camere în Malta, cu un salariu de 162,19 euro pe lună, un post de expert senior șofer inteligent și sisteme de trafic și un post de expert curățare și eficiență energetică a vehiculelor în Belgia, cu salariu de 45.000 - 60.000 de euro brut pe an, un post de inginer structural în Norvegia, cu un salariu de 64.000 - 84.000 de euro brut pe an, patru posturi de analist AR în Polonia, cu un salariu de 2.505 - 3.400 de zloți polonezi net pe lună, 75 de posturi de șoferi de camion internațional în Ungaria, plătite cu câte 98.000 de forinți pe lună, la care se mai adaugă și alte beneficii, ajungându-se la un total net de 350.000 - 395.000 de forinți pe lună, un post de inginer electric în Norvegia, cu un salariu de aproximativ 41.000 - 82.000 de euro brut pe an, oferindu-se și asigurare și pachet pentru deplasare, 10 posturi de muncitor calificat sau necalificat în domeniul forestier, în Austria, plătite cu câte 1.300 de euro net pe lună, 15 posturi de șlefuitori, pilitori în Republica Cehă, cu salarii cuprinse între 450 și 1.000 de euro net pe lună, șase posturi de lucrători cu mașini de cusut în Slovacia, cu un salariu de 337,70 de euro pe lună și 10 posturi de muncitor la manipularea mărfurilor cu ajutorul stivuitorului, cu un salariu între 600 și 950 de euro, plus bonusuri de productivitate. Persoanele interesate sunt așteptate la sediul AJOFM Constanța, strada Lacului nr. 14, compartiment Eures - consilier Elena Pană, tel. 0241/481.553.