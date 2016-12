Gata cu şomajul! Primă de 12.500 de lei dacă te angajezi şi te muţi în altă localitate

3

Tara asta se depopuleaza treptat, vor ramane numai hotii si tiganii in ea

Multi dintre parintii nostril au venit de la sate in oras. Dupa aia, ne-au nascut pe noi si am devenit oraseni. Prefer sa fac acelasi lucru ca parintii mei, numai ca eu voi pleca din aceasta tara, caci a ajuns un sat prapadit fara caini. Smecherii cu masini vor ajunge ultimii boschetari, vor plati o viata pe fite si vor pica in datorii. Veti vedea ce inseamna viata de smenar, in apogee si declin.