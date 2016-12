Gata cu cămătăreala legală! Reguli noi pentru contractele de credit ipotecar

Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care are ca obiect reglementarea drepturilor și obligațiilor părților în ceea ce privește contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile și modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50 din 2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Lovitura este dură pentru bănci, căci acestea nu vor mai putea să majoreze comisioanele, să introducă noi comisioane, să perceapă comisioane atunci când ne plătim ratele sau retragem sumele creditate, să perceapă comisioane la rescadențare sau reeșalonare și nici să mărească dobânzile după bunul plac.Ordonanța se aplică tuturor contractelor de credit ce au ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui imobil ori ce sunt garantate cu bunuri imobile, respectiv contractelor de credit legate în vreun fel de bunuri imobile destinate consumatorilor. Este vorba despre informații generale, care trebuie să fie corecte, clare și să nu fie susceptibile de a induce în eroare, cât și despre informațiile personalizate de care consumatorul are nevoie pentru a compara produsele de credit disponibile pe piață, a evalua implicațiile lor și a decide în cunoștință de cauză dacă încheie sau nu un contract de credit. Aceste informații vor fi oferite din timp și vor fi cuprinse într-o fișă standardizată.Noul act legislativ prevede interdicția creditorilor ca, pe parcursul derulării contractului, să majoreze comisioanele, să introducă noi comisioane, să perceapă comisioane pentru plata ratelor, dar și interdicția modificării în sens crescător a marjei de dobândă, sau, după caz, a ratei dobânzii fixe, iar în cazul acordării la solicitarea consumatorilor de rescadențări, reeșalonări, perioade de grație, interzicerea introducerii sau majorării comisioanelor aplicabile sau introducerea de elemente noi de cost.Mai mult decât atât, atunci când un client are probleme la achitarea ratelor, băncile trebuie să găsească soluții și să îl sprijine. Printre măsurile ce pot fi propuse consumatorilor, se află refinanțarea creditului, reducerea cuantumului ratelor lunare pe o perioadă de timp determinată, consolidarea mai multor credite (măsură ce poate oferi perioadă mai lungă de timp și rată mai mică). Implementarea acestor soluții se va face fără alte garanții din partea consumatorului și fără reevaluarea garanțiilor existente. Mai mult decât atât, în situațiile de executare silită, se interzice perceperea dobânzilor și a dobânzilor penalizatoare.În ce privește recuperarea datoriilor, băncile nu mai au voie să cesioneze contractul de credit și penalizările aferente către o entitate care nu are sediul social, sucursală sau reprezentant în România. În plus, este interzisă utilizarea de tehnici care să hărțuiască sau să abuzeze orice persoană în legătură cu recuperarea creanțelor, contactarea consumatorului la locul de muncă al acestuia, contactarea altor persoane sau rude ale datornicului, afișarea la ușa apartamentului sau blocului a notificărilor, somațiilor sau adreselor în legătură cu recuperarea creanțelor și nici comunicarea cu acesta între ora 20 seara și ora 9 dimineața.Dacă totuși se ajunge la executare, consumatorul are dreptul să solicite băncii vânzarea bunului imobil ipotecat direct de către datornic. Acesta are la dispoziție pentru tranzacție o perioadă de cel puțin șase luni. Abia apoi se poate declanșa executarea silită.O altă prevedere importantă se referă la dezvoltatorii imobiliari care, începând cu 1 ianuarie 2017, pot acorda credite doar dacă sunt înregistrați la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumato-rilor. Totodată, și activitatea de recuperare de creanțe va putea fi desfășurată doar de firme înregistrate de ANPC.