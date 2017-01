Gândurile copiilor despre drepturile lor

Luni, 16 Noiembrie 2009.

Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului sărbătorește, anul acesta, pe 20 noiembrie, 20 de ani de la momentul în care a fost adoptată. Organi-zația World Vision a realizat un sondaj printre copiii din țara noastră pentru a afla care sunt opiniile lor cu privire la acest document, despre drepturile lor și modul în care le sunt respectate. Iată câteva dintre gândurile culese de membrii organizației. „Avem nevoie de creativitatea adultului, de înțelegerea, răbdarea și iubirea lui (chiar și în lumea aceasta în neobosită mișcare), pentru ca noi să nu repetăm greșelile pe care el le-a făcut în viață” - a spus Roxana Georgiana, 17 ani. Suni, în vârstă de 10 ani, are ambii părinți plecați la muncă în străinătate și este îngrijită, alături de frații ei, de bunică. Ea a afirmat: „Nu am avut niciodată o jucărie. Nu mă joc fiindcă nu am timp. Trebuie să curăț cartofi, să fac de mâncare, să coc pâine. Fac pâine de la opt ani, spăl rufe, le fac baie fraților mei... Nu am fost niciodată la școală...”. Mădălina, 15 ani, participant la cel de-al treilea Congres Mondial împotriva Exploatării Sexuale a Copiilor și Tinerilor, Rio de Janeiro, 2008: „Noi, copiii și adolescenții, credem că este important să avem o voce în fața guvernelor noastre. Tocmai de aceea am rugat în mod specific să fim mai des invitați la dezbateri și mese rotunde organizate de instituții și organizații care luptă împotriva exploatării sexuale a copiilor”. Pe de altă parte, Nicoleta, 15 ani, a răspuns: „Copiii bătuți se simt nefolositori, se simt prost față de celelalte persoane, ajung să se închidă în ei, să nu mai aibă prieteni. Poate copiii bătuți mai des simt la un moment dat că merită bătăile primite și se obișnuiesc cu violența. Copiii bătuți pot fi afectați pe viitor, adoptând un comportament violent”.