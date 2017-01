Gândaci şi ţânţari în saloanele de la Terapie Intensivă Pediatrică

Gândaci și țânțari în saloanele de la Terapie Intensivă Pediatrică

Secțiile destinate îngrijirii copiilor, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, sunt sălaș pentru gândaci, țânțari și păienjeni. Mămicile se plâng, iar angajații unității sanitare își pasează responsabilitatea: asistentele susțin că nu au văzut nicio lighioană, iar șefii se disculpă spunând că nu au fost sesizați. Spitalul Județean de Urgență Constanța este, de aproape cinci ani, într-un amplu proces de modernizare. Reabilitarea este atât de „amplă”, încât reparațiile se fac pe bucățele și fără a exista, până în prezent, rezultate notabile. Un exemplu elocvent sunt secțiile destinate îngrijirii copiilor, respectiv maternitatea, secțiile de pediatrie și Terapia Intensivă Pediatrică. O parte dintre saloane au fost renovate și este o bucurie pentru mămici să fie găzduite în aceste încăperi. În caz contrar, riscă să-și petreacă nopțile „luptându-se” cu gândacii care invadează pătuțurile micuților bolnavi. O astfel de experiență ne-a fost istorisită de o mămică din Constanța, care a fost internată, la jumătatea lunii septembrie, timp de trei zile, cu bebelușul de cinci luni, la Terapie Intensivă Pediatrică. „Gândacii se urcau în pătuțul copilului, erau foarte mulți. Numai eu am omorât vreo cinci. La fel, erau foarte mulți țânțari, am adus copilul acasă cu pișcături pe tot corpul”, ne-a spus femeia. Cât privește atitudinea cadrelor medicale medii, mămica ne-a povestit că ele aveau altă preocupare: să deschidă ferestrele. „Noi aveam copiii bolnavi de afecțiuni respiratorii și ele tot deschideau ferestrele pentru că le era cald”, ne-a spus femeia. O îmbunătățire a observat totuși constănțeanca: nu i-a cerut nimeni niciun leu șpagă. Delăsare a celor responsabili de curățenie Nici maternitatea nu este ferită de apariția unor lighioane, mămicile care aduc pe lume copii în SCJU Constanța spunând că deasupra pătuțurilor nou-născuților și-au țesut plase păienjenii. Mai mult, încăperile în care sunt internați cei mici lasă de dorit. Mobilierul este învechit, pereții sunt scorojiți, iar normele de igienă nu sunt respectate ca la carte. Ieri dimineață, o echipă a Direcției Sanitare de Control și membrii comitetului director al spitalului au verificat secțiile de pediatrie și maternitatea, cu privire la condițiile de spitalizare. Aspectele constatate nu au fost însă pe măsura reclamațiilor pacientelor, a susținut dr. Adrian Pavlov, directorului instituției adăugând că nu vor fi luate măsuri. Mai mult, reprezentanții spitalului au atras atenția că a fost vorba de o problemă izolată. „Mater-nitatea este complet aseptică, saloanele sunt renovate. Într-adevăr, sunt trei saloane care arată mai urât și ilustrează o delăsare a celor responsabili de curățenie. Dar nu este atât de grav”, a afirmat Renato Cristea, directorul administrativ al SCJU. Dezinsecție doar la cerere Cât privește „invazia” gândacilor și țânțarilor, reprezentantul spitalului a punctat că o parte a responsabilității revine cadrelor medicale de pe secții: „Spitalul are o echipă de dezinsecție, dar mergem la solicitarea celor de pe secții, care ne cheamă când au nevoie”. Iar medicii și asistentele de pe secțiile de pediatrie nu au avut nicio problemă cu insectele. În cursul zilei de ieri, după ce i-am cerut părerea cu privire la ne-mulțumirea mămicii care a avut copilul internat la Terapie Intensivă Pediatrică, Renato Cristea a verificat situația din secția respectivă. „Asistenta șefă mi-a spus că nu a primit nicio reclamație de la paciente despre țânțari sau gândaci și că nu au nevoie de dezinsecție”, a fost răspunsul pe care l-am primit (!). Cu toate acestea, conducerea spitalului intenționează să rea-lizeze, cât de curând, o dezinsecție a întregului spital. „Secțiile de pediatrie vor avea prioritate, vom stabili, zilele acestea, programul de dezinsecție”, a adăugat Renato Cristea. Dispare bucătăria, pleacă gândacii Dr. Dan Căpățână, managerul spitalului, consideră că problema gândacilor va fi soluționată definitiv abia după ce va fi externalizată bucătăria. „După ce nu vor mai fi bucătăria și magaziile de alimente, de unde se răspândesc gândacii, nu vom scăpa”, ne-a declarat medicul. De asemenea, probleme ridică, din acest punct de vedere, și subsolul spitalului, care este inundat în permanență din cauza țevilor de distribuție a apei vechi de peste 40 de ani. Deocamdată, planuri pentru finalizarea reabilitării la secțiile de pediatrie și la maternitate nu sunt. Renato Cristea a precizat că până la sfârșitul anului vor fi terminate reparațiile la Secția de Terapie Intensivă, Hemodializă, Unitatea de Primiri Urgențe și platforma de depozitare a gunoiului, iar ce se va reabilita la anul, nu se știe. „Nu știm ce bani vom primi”, a explicat directorul administrativ. Drept pentru care, cel puțin până la sfârșitul anului, situația rămâne neschimbată în saloanele celor mici.