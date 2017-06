Galerie foto-video / SURPRIZĂ LA CUPTORUL CU PLĂCINTE. A dispărut marfa stricată din depozitele sigilate de OPC şi DSV

Galerie foto-video / SURPRIZĂ LA CUPTORUL CU PLĂCINTE. A dispărut marfa stricată din depozitele sigilate de OPC și DSV

Reprezentanții Protecției Consumatorilor au revenit la Cuptorul cu Plăcinte în cursul zilei de astăzi pentru a distruge marfa confiscată, pentru care administratorul nu a putut prezenta acte de proveniență.„În urma desigilării magaziilor am constatat că lipsea o mare parte din marfă. La momentul controlului de săptămâna trecută, o cantitate foarte mare de carne era pusă pe jos, înghețată, lipită de pardoseală și nu am putut efectua cântărirea în vederea inventarierii. De aceea, împreună cu colegii de la DSV, am sigilat magaziile. Între timp, însă, a dispărut marfa, deși sigiliile nu au fost rupte. Așa a înțeles comerciantul să se salveze. Este foarte interesant însă modul cum a rezistat pe piață până acum pentru că acolo nu au mai fost făcute renovări de ani de zile”, a declarat comisarul șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu.Acesta a precizat însă că există fotografii și înregistrări video cu marfa din magaziile respective și că „soluția” aleasă de administrator nu îl ajută, ci, din contră, depășește cadrul contravențional, devenind faptă penală. Din imaginile de la fața locului se vede cum balamalele ușilor nu mai sunt așezate normal la locul lor, semn că au fost desfăcute, pentru a se putea muta ușa, fără să fie rupt sigiliul.