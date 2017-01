GALERIE FOTO / Trotuarele şi aleile din Constanţa, pline de zăpadă. Cine trebuie să le cureţe

GALERIE FOTO / Trotuarele și aleile din Constanța, pline de zăpadă. Cine trebuie să le curețe

În ciuda faptului că autoritățile locale s-au mobilizat încă din timpul nopții și utilajele au luat la rând bulevardele și străzile principale, în cartiere accesul a fost aproape complet blocat. Șoferii care au preferat să meargă cu autoturismul propriu și nu cu autobuzul au dat din nou la lopată să-și deszăpezească mașinile. „Am curățat parcarea o oră, împreună cu un vecin și am mers 50 de metri și ne-am împotmolit amândoi pe aleea ce iese spre strada principală. Am reușit până la urmă să împingem una din mașini, am curățat aleea și am scos-o și pe celaltă. În urma noastră apoi s-a făcut cale și nu s-au mai blocat alții. Asta e iarna, ne dăm cu sania, dar dăm și la lopată”, ne-a spus un constănțean din zona Casa de Cultură.Dacă șoferii s-au mai descurcat și s-au împins unii pe alții, pietonii s-au afundat până la genunchi în zăpadă, pe trotuare sau au luat-o pur și simplu pe marginea drumului, ferindu-se din calea mașinilor. „Am mers cu autobuzul la serviciu. Până la stație aveam 100 de metri și i-am făcut în 10 minute pentru că pur și simplu nu aveam pe unde să merg. Trotuarul era acoperit cu o jumătate de metru de zăpadă, am ieșit pe stradă, dar alunecam și trebuia să mă feresc de mașini. Culmea este că niciun vecin nu a ieșit să dea zăpada de pe trotuar. Fiecare și-a făcut câte o cărare mică, atât cât să poată ieși din curte până la magazin și atât”, ne-a declarat și Maria, din zona Km 5.Autoritățile locale atrag atenția că toți constănțenii care nu curăță trotuarele din fața casei sunt pasibili de amendă.„Reamintim că instituțiile publice, persoanele fizice și juridice au obligația, conform HCL 184/2013, să asigure îndepărtarea țurțurilor, a zăpezii și a gheții din zona imobilelor și depozitarea acestora în afara părții carosabile și în alte locuri în care circulația pietonală să nu fie afectată”, explică Liviu Tramudana, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța.Orice problemă poate fi semnalată de constănțeni, permanent, la numărul de telefon 0241/55.00.55 al Dispeceratului Primăriei municipiului Constanța, la numerele de telefon 0241/48.81.71 și 0722/54.53.66 - Dispecerat Serviciul Administrare Spații Verzi, la 0241/48.81.66 și 0241/48.81.08 - Dispecerat Serviciul Inspectorat Protecție Civilă și la 0241/48.42.05 - Dispecerat Poliția Locală.Persoanele asistate social, beneficiare ale Legii 416/2001, au acționat ieri dimineață pentru degajarea zăpezii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, de la Tribunalul Constanța și Curtea de Apel de pe lângă Tribunalul Constanța.De asemenea, angajații SC Polaris SA, împărțiți în mai multe echipe, au acționat încă de la primele ore ale dimineții pentru degajarea zăpezii din stațiile de autobuz și a trecerilor de pietoni. Ulterior s-a trecut la eliberarea accesului către instituții publice și unități de alimentație publică.