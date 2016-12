Galerie foto. Transformare spectaculoasă a plajelor din Constanţa. Sute de metri de nisip, apă cristalină şi diguri în larg

2

Plaja ca al Miami

Asa ceva nu s-a mai facut niciodata.Actiunea s-a facut pe bani europeni, cu firme straine, care au facut o minunatie.Daca se faceau cu firmele baronilor locali din Constanta lucrarile costau de 10 ori mai mult si nu erau de calitate.Mergeti pe strazile unde s-a asfaltat in ultimii 2-3 ani ,trotuarele sunt pline de buruieni. Acesta plaja imensa va fi concesionata altfel fara initiativa particulara se va degrada.Insa daca se va intampla ca in Mamaia, unde plajele fara sezlonguri au fost miniscule ,decat sa platesc zilnic un pat cu 50 lei/zi mai bine merg in Bulgaria. Plaja este a constantenilor,este necesara initiativa privata, insa lacomia nu este specifica romanilor.