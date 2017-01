Galerie FOTO. Tortul Crizantema, desertul parizian perfect pentru masa de Crăciun

Masa de Crăciun, petrecută în familie, este foarte importantă, așa cum la fel de important este să le oferim celor dragi cele mai gustoase bunătăți, preparate cu dragoste și dăruire, numai din ingrediente naturale.Astfel de deserturi se găsesc la Cofetăria Crizantema, unde maeștrii cofetari au pregătit, luna aceasta, câteva surprize. Dacă vrem să dăm un plus mesei noastre și să ne surprindem plăcut musafirii, putem servi un tort delicios, pregătit special pentru Crăciun, decorat cu figurine de marțipan și ciocolată.Vestitul tort „Crizantema” are acum în componența sa o cremă de fructe de pădure făcută după o rețetă franțuzească. Toți membrii familiei vor fi încântați de acest tort, care mai conține o cremă de ciocolată fiartă și o cremă de vanilie. Foarte important, toate ingredientele sunt naturale! Combinația dintre fructele de pădure, vanilie și ciocolată face ca acest desert să fie demn de o cofetărie pariziană.„Nu este nici marmeladă, nici cremă din comerț. Crema este făcută din fructe de pădure adevărate pe care le congelăm și le decongelăm doar în momentul în care o pregătim. Nu avem niciun secret, din contră, toate ingredientele sunt cunoscute de consumatori. Ceea ce putem numi «secret» este faptul că noi folosim totul proaspăt: lapte, făină, ouă. Pentru sărbătorile de iarnă, mai lucrăm și la figurine de ciocolată și marțipan în formă de Moș Crăciun, de oameni de zăpadă, deosebite pentru masa de Crăciun și delicioase pentru cei mici”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, creatorul mărcii Crizantema, Ion Munteanu.Pentru noul an, Cofetăria Crizantema se pregătește să aducă pe piața constănțeană praline de ciocolată, făcute după rețete belgiene, ceea ce înseamnă un plus de rafinament și răsfăț de care ne vom putea bucura în voie.