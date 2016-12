Galerie FOTO. Staţiunea Mamaia, un imens şantier. Cum arată "perla litoralului"

4

Ironie

Deabia astept sa ies din casa, sa ma lupt cu 10 maidanezi, 3 cersetori,sa sar peste 5 maldare de gunoaie, sa imi fac loc printre pensionarii care se umilesc pentru un litru de ulei, sa trec peste cel putin 100 de gropi, sa stau in trafic la 5 semafoare si 5 sensuri giratorii in timp ce un autobuz nepoluant imi umple masina cu gaz de esapament, ca sa ma duc in Mamaia sa admir ce face Mazare cel mare cu banii din impozitele mele. Bere nu o sa pot sa beau ca dupa ce platesc intretinerea si impozitul nu mai am bani. Dar suunt 'mandru' ca ma mamaia frumoasa.