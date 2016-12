Galerie foto. Podul rutier la kilometrul 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră, la final. Cum arată cel mai mare pod hobanat din România

Astăzi, au început testele de rezistență la noul pod rutier de la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră. În cadrul acestora, structura podului este supusă la forțe statice și dinamice. Scopul lor este acela de a obține informații asupra comportării podului la eforturile avute în vedere la proiectare. Sunt analizate următoarele aspecte: rezistența și stabilitatea structurii, comportarea elastică, echilibrarea eforturilor în perechile de hobane ș.a.m.d..Podul rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră are o structură de tip hobanat și este cel mai mare pod de acest gen din România. Are o lungime totală de 360 metri, o deschidere centrală de 200 metri, iar lățimea podului este de 17,4 metri, permițănd circulația pe 4 benzi. Înălțimea liberă sub tablierul podului în axul Canalului Dunăre - Marea Neagră este de 18,4 metri. Pilonii de pe maluri care susțin tablierul podului prin fascicule de hobane au o înălțime de 66 metri deasupra nivelului mării. Investiția e finanțată prin Programul Operațional Sectorial în Transporturi (POS-T 2007 - 2013) din fonduri structurale ale Uniunii Europene și de la bugetul statului.