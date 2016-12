GALERIE FOTO / Piaţa Ovidiu, restaurată complet. CUM ARATĂ CENTRUL ISTORIC AL CONSTANŢEI

3

Fostul guvern le-a amestecat

Mi se pare corect.Fostul Guvern a venit la putere in anul 2008.A guvernat pana in februarie 2012(40 de luni).Un an (2009) s-a amestecat la guvernare cu babilonienii din PSD.Nabucodonosor cel Mare este primar in Constanta din anul 2000.(168 de luni).Nu inteleg ce treaba are fostul Guvern cu Piata Ovidiu.Fagadau le amesteca ca sa dea bine in propozitie.Decebal Fagadau,fiul lui Nabucodonosor cel Mare si mostenitorul Babilonului.