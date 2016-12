Galerie foto. O mizerie de nedescris! Constanţa, sufocată de gunoaie

7

Ne plangem

Ne plangem in continuu dar nici unul nu face nimic. Realitatea e ca meltenii aia care arunca pe jos (si merita trasi de urechi) sunt tot aia care au ales sa-si cheltuie putinii bani economisiti la tine in oras si nu in alta parte. Daca n-ar mai veni nici astia am duce-o mult mai rau. Asa ca eu zic sa fim putini mai ingaduitori cu ei (nu merita, stiu) si in loc sa ne plangem am putea sa punem mana sa ajutam si noi un pic. De ce nu strangi tu gunoiul din fata casei ? Pai daca stam dupa alde Polaris si primarie o sa murim ingropati in gunoaie. Mai multa actiune si mai putine vorbe, asta ar fi ideea. Ziceam si eu...