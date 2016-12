Galerie foto. Lucrări întârziate. Mamaia - un imens şantier abandonat!

2

NUDE-I PROBLEMA?

DE REMARCAT CA MATERIALELE ,IN SPECIAL GRANITUL SI MOBILIERUL URBAN, CARE NU PROVIN DIN ROMANIA SUNT DE FOARTE BUNA CALITATE, DAR "MESERIASII" ,NISTE LENESI DEZINTERESATI SI NECALIFICATI SUNT "MADE IN ROMANIA". ASTA ESTE CAUZA INTARZIERILOR. AM ASISTAT DE MAI MULTE ORI LA NISTE SCENE DE FILM COMIC. 5-6 MUNCITORI SE UITA SI DAU SFATURI UNUIA PT INBINAREA BORDURILOR LA INTERSECTIE. IN PENINSULA MULTE DALE SUNT SPARTE SAU NU SUNT LA NIVEL ETC. ADICA :MERGE SI ASA. DAR DE CE SA NE MIRAM. PODUL DE LA BUTELII A AVUT NEVOIE DE 2 ANI DE REABILITARE, CINEMAUL REPUBLICA (SANTIER DE 2 LEI) TREBUIA SA FIE GATA DE 1 AN SI MULTE ALTELE. MESERIASII DE CALITATE SI INTERESATI FINANCIAR SUNT IN VESTUL EUROPEI, CA SI DOCTORII SI TOTI OAMENII DE CALITATE. DECI, SITUATIA DE LA NOI ESTE CAT SE POATE DE NORMALA.