GALERIE FOTO / Laboratorul Silvian ÎNCHIS DE CJPC. Au fost constatate multiple deficiente

Denigrare

Am consumat ani la rand produsele acestui laborator si nu am patit nimic nici eu nici copii mei.Arata a facatura ordinara.Se urmareste denigrarea unui om care munceste de 30 ani in acest domeniu.De ce nu se explica ca la analiza produselor la vanzare nu au fost identificati nici un aditiv in produs si ca acei coloranti erau folositi in atelierul de pictura cu ciocolata nedestinata consumului?