Galerie FOTO. La plajă, printre buruieni şi gunoaie. Unde fug constănţenii de aglomeraţia de pe litoral

Nu este curat mios , este o mizerie continua in aceasta zona si mai ales de cand au dat terenul italienilor si au incercuit zona de la Zorile pana la Casa Casatoriilor .Am mai spus-o , autoritatile locale nu vor sa faca ceva in aceasta zona , nu din lipsa fondurilor , nu au nevoie de bani pentru o curatenie minima de 4 ori pe an. Sunt o gramada de asistati sociali apti de munca care ar putea defrisa si strange gunoaiele , nu ? Daca nu sunt cosuri de gunoi trebuie sa stai cu gunoiul intr-o punga pana la primul cos . Ar fi trebuit montate camere de luat vederi si amendati toti cei care lasa mizerie in urma lor . Dar pastaie nu vrea ! Am auzit ca tot terenul de la Esplanada pana la Pascarie este dat asa ca ... nu ma mira ca nu vor cei de la primarie sa mai curete zona .

Răspuns la: plaja din zona Restaurant Zorile

Adăugat de : mios, 4 august 2014

Anul acesta 2014 este curat, cand cobori scarile spre plaja, dar anul trecut 2013 erau BALARII si tot mergeam la plaja ca este aproape de casa... si...