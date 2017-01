Galerie foto. Grupul de firme "Histria", colindat la sfârşit de an

Galerie foto. Grupul de firme "Histria", colindat la sfârșit de an

A mai trecut un an peste noi. La vremea bilanțului, ca în fiecare an, Grupul de firme „Histria” a sărbătorit lângă bradul împodobit și alături de colindători. A fost un prilej de a cinsti un pahar de șampanie și a de sărbători un an dificil, dar încheiat cu bine.Tradiționala întâlnire a reunit angajați ai Histria Shipmanagement, ai Șantierului Naval Constanța și ai Cuget Liber. Atmosfera de sărbători a fost asigurată de corala „Teodoxa” a Arhiepiscopiei Constanța. De asemenea, oaspeții nu au „scăpat” nesorcoviți de copiii de la Centrul de Plasament „Delfinul” din Agigea. Micuții au cântat și au dansat pe cele mai cunoscute melodii românești de iarnă.Urările au venit și din partea lui Gheorghe Bosînceanu, președintele SNC și al Grupului de firme „Histria”, care s-a lăsat fotografiat cu toți colegii, în fața bradului plin de luminițe.„Vă felicit și vă mulțumesc pentru eforturile și rezultatele pe care le-ați obținut pe parcursul anului 2014 și sper ca rezultatele să se repete și în 2015. Avem lângă noi o parte din căpitanii secunzi, mecanici 1, șefi mecanici și comandanți care navigă pe navele construite de colegii din Șantierul Naval, care sunt mulțumiți de condițiile de pe nave și de fiabilitatea lor. Spun că navele construite în Coreea sau în alte țări sunt mai proaste decât ale noastre”, a spus, glumind, Gheorghe Bosînceanu. Iar gluma a continuat, anunțând că ar cumpăra navele făcute în Șantierul Naval Constanța, deținute de alți armatori, dacă acestea ar fi scoase la vânzare.„Armatorii străini care au cumpărat nave din acest șantier nu vor să le vândă, chiar dacă unii au și dificultăți financiare. Vor să le țină, dar, să fiu sincer, parcă le-aș cumpăra eu, dar nu vor să le dea”, a mai spus, râzând, pre-ședintele SNC.Acesta a profitat de ocazie și le-a mulțumit și sindicaliștilor SNC, „pentru implicarea permanentă pe care au dovedit-o în aspecte de producție și nu doar în aspecte sindicale”.