Galerie FOTO. Dezvoltare imobiliară sub balcoanele altora. Cum s-a transformat zona Tăbăcărie, în ultimii ani

Blocuri comuniste

In copilarie,adormeam cu suseta in gura,ascultand la un radio Pionier cate blocuri muncitoresti a construit tovarasul Gheorghiu Dej.Dimineata ma trezeam cu o melodie voioasa ,"Macarale in zori de zi/Zeci de blocuri/Rad in soare argintii/Macarale....". Apoi,mama imi dadea un laptic cu gris(comunist,bineinteles).Peste 20 de ani ma aleg cu o restanta la Economie politica si cu dispretul colegilor de an pentru ca nu am stiut cate blocuri muncitoresti a construit tovarasul Nicolaie Ceausescu.Peste inca 40 de ani,primesc o injuratura pe strada pentru ca am avut tupeul sa critic maretia unui bloc "argintiu" construit de tovarasii de la raionul revolutionar pesedist.Zilele trecute citeam in Telegraf si azi in Cuget Liber ca in fata blocurilor ceausiste s-au construit blocuri "argintii" cu arhitectura moderna din metal si sticla.Ura poporului se indreapta azi impotriva blocurilor comuniste.Blocurile comuniste au tot dispretul meu revolutionar cu toate ca ele reprezinta azi peste 80% din fondul locativ al marilor orase(comuniste,bineinteles).Undeva in subsolul unui ziar central aflu ca UE cere un spatiu verde de 26 mp pentru fiecare locuitor din mediul urban.Organizatia Mondiala de Sanatate arata ca Romania are la nivel national o medie de doar 9 mp spatiu verde pentru fiecare locuitor.Orasele Calarasi,CONSTANTA,Galati,Ploiesti,Focsani sunt cu mult sub aceasta medie la spatiul verde pe cap de locuitor.Nu-i luati in seama ca astea sunt barfe basiste. Londra este plina de "blocuri argintii" construite in Epoca victoriana(vechi de 200 ani).Ele dau "parfumul" Londrei.Italia si nu numai ea este plina de "blocuri argintii" medievale,aproape toate modernizate cu raspundere,si locuite pana azi.Interesati-va cati turisti viziteaza Italia.Sa nu va luati dupa ei,ca italienii sunt nazisti.In dreptul Consulatului Turciei,peste drum,un dezvoltator luminat a ingradit un teren aflat la doar 2 m de un bloc ceausist.Avem o problema.Proprietarii din blocul ceausist care se vor trezi in fata cu viitorul bloc "argintiu" sunt bucurosi ca le va creste pretul apartamentelor vechi(asa spune Cuget Liber).Proprietarii care se afla pe partea falezei care sta sa se prabuseasa in mare,sunt tristi ca le-a scazut pretul apartamentelor.Cum o rezolvam ? Macarale rad in soare.... Nici nu-mi fac probleme.Aici va interveni viitorul presedinte al Romaniei.Cu o mana va manca pocorn si cu cealalta mana va uni supararea cu bucuria-UNIREA cea MARE.