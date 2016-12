Galerie foto. Cum va arăta City Park Mall din Constanţa, după extindere

2

Trist

Oroare urbanistica, arhitecturala si sociala. Orasul in care spatiul verde a fost condamnat la disparitie, orasul in care se construieste orice oricum ar fi, orasul in care populatia nu e chiar printre cele mai bogate din tara, dar totusi ni se baga pe gat, iata, al 5-lea sau al 6-lea mall, pe sistemul "ee nu merg, lasa sa vezi tu cati fraieri vin...unde sa se duca ? le-am luat parcul...vara tine o luna jumate...merge !" Foarte trist. Daca imi mai amintesc si de peluzele verzi din fata blocurilor de pe Tomis (zona Spital) si Al. Lapusneanu, unde au rasarit in doi timp si trei miscari niste orori de blocuri, imi dau lacrimile de-a dreptul pentru orasul in care am crescut.