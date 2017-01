Galerie FOTO. Cum se va transforma zona istorică a Constanţei: clădiri renovate, târguri şi zgârie nori

2

bezna edililor

cand am citit titlul articolului am fost aproape fericit, dar avansand in lectura constat ca totul se margineste la a bate apa in piua, bla, bla, bla si "se pare". se vorbeste de o eventuala renovare a doua cladiri marginase si de ,culmea, niste expo de flori odata pe an. reglementarea muzicii, halucinant. nimic despre cele 70% din imobile in stare de ruina .un discurs tipic comunist cu o sa facem, dar ce ,cand si cum nu se stie. domnul vice primar si toata gasca ar trebui sa stie ca in lumea civilizata din vest la care ne uitam si ne minunam, o proprietate se confisca de primarie daca este neintretinuta sau abandonata timp de 5 ani. incapabilii din primarie arunca un zvon de 2,3 ori pe an cu acelasi subiect pentru a calma spiritele si a prosti prostimea (pneonasm voit). de 10 ani constantenii sunt prostiti cu reabilitarea cozinoului . nimic. adevarat ca acum avem o faleza reabilitata cu banci sa putem sa privim in liniste ruina . casa cu lei ,o alta capodopera de arhitectura, apartine azi(nu se stie prin ce mister) celui mai bogat om din oras. este aproape o ruina iar acest proprietar care o poseda nu intreprinde nimic pt conservare. o fi avand el bani dar trebuie sa fi total neavizat sa ai o astfel de bijuterie si sa o lasi in ruina. si asa cam toata peninsula.