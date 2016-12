GALERIE FOTO / Cum au ajuns WC-urile publice din Constanţa baruri, restaurante şi terase

3

Water Closet,dar fară "uotăr.."

Inventate/proiectate intial pentru a fi folosite temporar la mitinguri,spectacole in aer liber,adunari campenesti,toaletele ecologice au ajuns obiecte de mobilier urban.Romantic,o frumusete.Orice lucru provizoriu ramane definitiv.Peste 72% dintre taranii romani au closet fara apa aruncat in fundul curtii.Suntem ultima tara din Europa.Si pentru ca veceul asezat langa cotetul ratelor ne aminteste de anii copilariei,noi l-am adus la oras,langa geamul nostru.Visul lui Ceausescu,apropierea satului de oras,s-a implinit ,orasul arata ca un sat:cu praf,cu gropi cu animale pe ulita cu ciulini si veceuri,asa "ca la bunica".Afacerea toaletelor ecologice este initiata de Mazare in anii cand el era incepator si putin cam timid in smecherii.Initial,in acte vechile veceuri publice au fost date unor societati comerciale cu conditia sa le pastreze ca toalete publice si sa dezvolte o activitate comerciala in plus.A fost doar o smecherie.Cred ca terenurile au ajuns proprietati private.Desigur,Mazare si-a cerut scuze pentru aceasta hotie.Am o intrebare pentru Fagadau.Au fost autorizare o multime de aprozare,tarabe,cocioabe cu verdeturi(pepeni) pe spatiul verde.Comerciantii vand ziua si isi pazesc marfa noaptea,24 ore din 24 stau acolo.Domn' Fagadau,luminate pesedeu,unde isi fac nevoile comerciantii astia ? Se spala pe mana ?