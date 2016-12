Galerie foto. Construcţie cu scandal pe strada Mihăileanu. Bloc… între blocuri!

5

Lasitatea noastra......

Lasati-l in pace pe Mazare .Mazare este creatia noastra.Mazare este doar un proverb.Sunt sigur ca Mazare va intra in dictionarul de proverbe si zicatori asa cum a intrat Pazvante Chiorul,personaj istoric real."Balamuc ca pe vremea lui Mazare Surdul". Nici nu-i mai spun Mazare.Am dreptul sa-l numesc Proverb(cu P mare),asa cum el are dreptul sa afirme ca injuratura este o parabola.Spuneam ca o constructie are durata de viata de cateva zeci de ani.Mazare(Proverbul nostru) a nenorocit orasul pentru cel putin 100 de ani.Se construieste aiurea.Toti avem partea noastra de vina.Cand eu si altii ca mine au adresat "parabole" la adresa Proverbului,multi au zambit ironic si ne-au calificat drept postaci basisti,agramati,analfabeti,frustrati cu probleme grele din copilarie.Batrinica revoltata din imagie doar ce si-a luat ratia lunara de ajutoare acordata de Proverb.Presa locala ridica osanale Proverbului,de cate ori are ocazia.Proverbul are 4 mandate si a avut 4 programe electorale.La intrebat cineva in campaniile electorale ce a realizat(concret,pe puncte) din vechiul program electoral,ce nu a realizat si de ce nu a realizat ? Vreau sa stiu daca Proverbul a pomenit in campaniile sale electorale despre distrugerea spatiilor verzi,despre constructia blocurilor inghesuite intre alte blocuri.Nea Mărin spunea "căși peste căși și la mijloc alte căși" noi spunem "cași intre cași si in balcoane alte căși".Din cate stiu,legea constructiilor a fost modificata recent la insistentele Proverbului din Constanta. Daca nu gresesc,PUZ-ul este facut de primar si dezvoltator,dupa bunul lor plac.Se inteleg intre ei(pe spagi).Legea retrocedarilor le permite primarilor sa acorde terenuri la infinit.Nu exista termene,nu exista sanctiuni.Politicul are tot interesul,este o sursa sigura de bani negri pentru partid/partide.Legea electorala nu vrea nimeni sa o modifice.Primarul(Proverbul nostru) are un numar nelimitat de mandate,cate vrea el.Pe vremea comunistilor(alt proverb),nu era permis asa ceva.Atunci se practica rotirea cadrelor,sau "promovarea" cadrelor.Un primar comunist nu avea voie sa stea mai mult de 4 ani in functie.Au banuit ei ceva.Ati crezut ca IPS Teodosie nu este vinovat ? IPS Teodosie face politica.IPS Teodosie l-a pus pe Dumnezeu pe taraba.Daca nu am dreptate,vreau sa-mi raspunda cineva,de ce IPS Teodosie nu a sfintit terenul din imagine alaturi de Proverb si de Victor Ponta(Nea Pufulet). Au banuit ei ceva.Si daca nu sunteti convinsi,sa stiti ca asta este "normalitatea" promovata de noua ordine care va veni fara voia noastra.Este "broectul de tara". Poate "broectul" asta ne va uni.In sfarsit !