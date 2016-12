GALERIE FOTO. CONSTANŢA DE POVESTE / CUM VA ARĂTA ORAŞUL DE SĂRBĂTORILE DE IARNĂ

2

lumini de sarbatori

In fiecare an sper sa vad si intersectia I.C.Bratianu cu Dezrobirii(sensul giratoriu Cora Bratianu) impodobita cu luminite de sarbatori.Nu inteleg de ce este ocolita si ignorata fiind o intersectie importanta pentru orasul Constanta .Sunt convinsa ca si in acest an va fii la fel,nu conteaza cine este primar al orasului, intersectia va ramaine gri,trista si golasa!