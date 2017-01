Galerie FOTO / Ce surprize au avut constănţencele la Fashion and Beauty Corner

Galerie FOTO / Ce surprize au avut constănțencele la Fashion and Beauty Corner

Week-endul care s-a încheiat a fost plin de surprize și relaxare pentru constăn-țencele care au ajuns la Fashion and Beauty Corner, în City Park Mall, un eve-niment dedicat modei și frumuseții. „La fel ca și săptămâna precedentă, constănțencele au fost răsfățate de stiliști, make-up artiști sau specialiști în sport și sănătate. Pe lângă acestea, invitatul special al evenimentului a fost Cătălina Grama, cunoscută drept Jojo, cea care le-a dat doamnelor și domnișoarelor sfaturi în materie de modă și frumusețe. Evenimentul este unul inedit, având în vedere că a avut o desfășurare interactivă. Este pentru prima dată când se organizează un astfel de eveniment la Constanța și este special pentru că a avut o desfășurare interactivă”, a precizat Cristiana Dima, manager Media Zoom.Pentru a fi răsfățate, constănțencele au primit sfaturi și consiliere de la hair-styliștii de la Monden Hair Studio și ședințe de machiaj și auto-machiaj de la Școala de Make-up Atelier Paris, dar și sfaturi de remodelare corporală sau demonstrații de remodelare corporală de la spe-cialiștii Jolie Salon sau cei ai Best E-Fit. „Pentru fiecare doamnă care ne trece pragul încercăm să alegem, în primul rând, ceea ce i se potrivește cel mai bine. Concret, o tunsoare se reali-zează în funcție de fizionomie, de culoarea tenului și a ochilor, de înălțime și de stilul de viață al acesteia. Desigur că ținem cont și de dorințele acesteia, însă eu sunt adeptul părului lung care denotă fe-minitate, naturalețe. Cât privește tendințele, anul acesta venim cu un tratament special de îndreptare a părului pentru câteva luni, care are și proprietăți regenerative ale firului de păr. Acesta este un tratament care este destinat mai ales persoanelor active care nu au prea mult timp la dispoziție, dar care își doresc să arate bine tot timpul”, a precizat Costin Velea, hair-stylist în cadrul Mon-den Hair Studio.O altă noutate a acestui eveniment a venit din partea Jolie Salon. Specialiștii au făcut o demonstrație de remodelare corporală cu unul dintre cele mai performante aparate de pe piață. „Punem la dispoziția constănțencelor un aparat de remodelare corporală ale cărui rezultate sunt vizibile după o singură ședință. Acesta, alături de tratamente precum mezoterapia, drenajul limfatic, reflexoterapia sau îm-pachetările cu termocuverta cu IF, sunt tratamente care le ajută pe doamne să își recapete silueta mult dorită”, a precizat un reprezentant al salonului. De asemenea, Centrofarm și Gerovital au venit cu cele mai noi produse. Cremele au fost gândite să refacă bariera hidrolipidică și să compenseze deficitul de hidratare în profunzime a pielii uscate, stimulând capacitatea celulelor de a reține apa.Moda a ocupat un loc special în prezentările evenimentului, iar de acest lucru s-a ocupat chiar vedeta de televiziune Jojo, care le-a împărtășit constănțencelor din secretele sale de frumusețe. „Se poartă lucrurile în care te simți bine cu tine, prin care îți exprimi cel mai bine personalitatea și care te fac să exprimi cine ești și ce mesaj ai de transmis. Desigur că trebuie să ținem cont întotdeauna de locație, de eve-niment, de tematică, însă trebuie să fim creativi și să ieșim din anonimat. În privința coafurilor, se poartă părul lung, însă părul scurt rămâne favoritul meu. Consider că îți poate da un aer foarte sexy și că te poate face extrem de încrezătoare”, a spus Jojo. De la eveniment, nu au lipsit nici cei de la Casa de Modă Duet, Dina Jumps, City Gym și Energy Club sau Topaz Skin, care au realizat demonstrații sportive sau de frumusețe.