GALERIE FOTO / Ce mai înseamnă, azi, Constanţa?

@Tot eu

1.Daca o luam dpdv istoric aici ai dreptate, totul a inceput cu dictatura proletara, dar nu uita un lucru ,dictatura proletara a functionat in toata tara, si la Cluj ,Brasov,,Sibiu ,Iasi etc.Dar jaful facut in Constanta din 90 pana acum nu se compara. 2.In legatura cu coruptia,tin sa nu-ti dau dreptate.Durerea sta in faptul ca senatul,conducerea acestor universitati nu s-au delimitat de cei corupti.Eu nu spun ca toti sunt corupti. 3.Cat despre cei 27 de ani pierduti,sa-ti dau un exemplu,compara Germania 9mai 1945 cu zeci de orase in ruina si sub ocupaie straina,cu Germania dupa 27 ani,1972,care organiza si Olimpiada de la Munchen.Ei cu planul Marshall au putut,noi cu fonduri europene ,nu.In Romania ca construiesti 5km de drum Ovidiu-Mamaia ai nevoie de 1 an ,iar Ungaria intr-un an construieste sute de km de autostrada.Inainte de 90.in Romania aveai 3-4 fabrici de automobile si in Ungaria 0, dupa 90 in Ungaria produce mai multe masini ca-n Romania, si acelea de calitate:Audi,Opel,Mercedes sau Suzuki.La bulgari sau la unguri cu un amarat de lac(Lacul Balaton) vin mai multi turisti decat pe tot litoralul romanesc.La ei se poate , la noi nu.Totul tine de educatie , nu de c....e.Educatia se face in familie si-n scoli performante, cu pedagogi performanti si bine platiti. PS.In 90 am avut o sansa imensa,"eram pe val" cum s-ar spune,aveam simpatia occidentului, dar n-am stiu sa o valorificam.In locul comunistilor din esalonul 1, am pus pupincuristii si lingaii de partid din esaloanele 2 si 3. Concluzie : S-auzim de bine !