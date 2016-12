GALERIE FOTO: Cât gunoi a fost strâns de pe plajele din Constanţa

Mai multe ştiri online: Lets do it Romania

GALERIE FOTO: Cât gunoi a fost strâns de pe plajele din Constanța

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Acțiunea a avut loc ieri în cadrul celui mai mare proiect național de implicare socială "Let’s Do It, Romania!", care propune ca, într-o singură zi, să fie strânse cât mai multe gunoaie din toată țara.Potrivit unui comunicat al Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral, în Constanța peste trei sute de voluntari au adunat ieri deșeurile pe o distanță de trei kilometri, între plaja Modern și plaja Trei Papuci. Participanții la "Let’s do it Romania" au strâns 550 de saci cu gunoaie, cea mai mare parte fiind colectare selectivă, iar ABADL a transportat sacii la groapa ecologică.În Constanța, s-au alăturat evenimentului Școala Anghel Saligny, Liceul Traian și Colegiul Comercial Carol 1 din Constanța, dar și Grupul de Dezvoltare Durabilă , Consiliul Județean al Elevilor și Centrul pentru Resurse Civice.