Galerie foto / Anomalii meteo! Ploaie de nisip saharian peste Constanţa

Galerie foto / Anomalii meteo! Ploaie de nisip saharian peste Constanța

Vremea deosebit de călduroasă de săptămânile trecute a adus, la Constanța, un fenomen neobișnuit, care însă ar putea deveni anual. Un nor de nisip saharian s-a abătut asupra orașului și întregii zone, acoperind cu nisip ma-șinile, trotuarele, băncile.Specialiștii susțin că masa a ajuns deasupra orașului în cursul nopții, însă praful a putut fi observat abia în jurul prânzului, când au căzut câteva picături de ploaie.„Stăteam de vorbă cu un prieten și am observat pe geaca lui picături de ploaie cu praf. Apoi, când m-am uitat în jur, am observat un strat consistent de nisip fin pe mașini, pe trotuar, chiar și pe hainele oamenilor de pe stradă”, ne-a povestit un constănțean.Contactat telefonic, direc-torul Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, Marius Coțofan, a confirmat, pentru „Cuget Liber”, că este vorba despre un nor de nisip saharian adus în zonă de circulația maselor de aer.„Angrenarea nisipului este provocată de circulația cu alti-tudine accentuată și are legătură cu încălzirea neobiș-nuită de săptămâna trecută. Acest fenomen nu este obișnuit, dar a tot apărut în ultimii doi, trei ani, în fiecare primăvară, mai ales în luna martie. Nu sunt particule periculoase, ci doar particule de nisip”, a completat Marius Coțofan.