Cu patru ani întârziere

Galerie foto. A fost deschis noul pod de la Agigea. Cum se circulă spre sudul litoralului

Începând de ieri, mașinile de mare tonaj care intră sau pleacă din Portul Constanța Sud vor putea traversa Canalul Dunăre-Marea Neagră pe noul pod de la Agigea. Se mai lucrează încă la breteaua de șosea care va face legătura între pod și Drumul Național 39, spre Eforie Nord. Însă, tirurile au acces în port pe la Poarta 10bis, inau-gurată tot ieri.„Podul este gata pentru a intra în cir-culație, la fel și Poarta 10bis, de intrare și ieșire din Portul Constanța, Vama și Poliția de Frontieră sunt deja stabilite pe poziție. Este cel mai mare pod dublu hobanat din țară, care are deschidere centrală de 200 de metri. În cadrul acestui proiect a fost utilizat pentru prima dată în structuri, în pilonii principali, un beton de tip auto-compactant. Practic, podul este o pre-mieră românească din toate punctele de vedere”, explică Mihaela Alina Stăetu, director infrastructură în cadrul Compa-niei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” S.A..În cursul săptămânii trecute, a fost finalizat montajul aparatelor de reazem definitive, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru demararea etapei de recepție la terminarea lucrărilor. Aparatele respective au fost achiziționate de constructorulSC Apolodor Com Impex SRL tocmai din Germania și au rolul de a prelua sarcinile suplimentare provenite din seism. S-au totalizat astfel întârzieri de aproximativ patru ani, față de programul stabilit inițial.Se lucrează încă la șoseaua de legăturăChiar și așa, autoritățile locale sunt încântate că, în sfârșit, noul pod poate fi exploatat și va ajuta la decongestionarea traficului în zonă, mai ales pe timpul sezonului estival. „Anul viitor, când vor veni pe litoral, turiștii vor putea să folosească și acest pod, care se continuă pe o bretea, până la podul de la Ro-Ro, adică în Eforie Nord. Breteaua care ne va conecta la DN-ul de la Eforie Nord trebuie să fie gata în două săptămâni și atunci orice mașină va putea ajunge și pe acest pod către sudul județului. Tot traficul greu care venea și trebuia să ocolească pentru a ajunge în port, acum va folosi acest pod, va folosi Poarta 10bis și va intra în port fără nicio altă deviere”, a declarat prefectul județului Constanța, Constantin Ion.La rândul său, primarul din Agigea este mulțumit că traficul se va diminua în localitate însă, este sceptic în ce privește finalizarea șoselei de legătură în numai două săptămâni. „Este o investiție impor-tantă pentru întregul Port Constanța - Sud Agigea, dar și pentru locuitorii din Agigea și Lazu, pentru că tot traficul greu se dirijează acum pe exterior, nu mai este prin centrul localității. Am făcut un pariu cu domnul Ionescu (n.r. directorul general al CNAPMC). El a spus că breteaua de 4,5 kilometri va fi gata în două săptămâni, eu am spus că într-o lună de zile. Este destul de dificil să se lucreze așa de repede, mai ales că aceasta are în componență încă două poduri mai mici. Totuși, în prezent, podul este utilizat pentru toată infrastructura portuară. Cetățenii care vin spre partea de sud a litoralului vor putea intra și pe șoseaua de legătură, spun eu, în 30 de zile”, a spus Cristian Cârjaliu, primarul co-munei Agigea.Constructorii, buni de platăPodul ar fi trebuit dat în folosință în anul 2011. Au apărut însă, întârzieri pe care CNAPMC le pune în cârca firmei constructoare - Apolodor. „În ce privește întârzierile, firmele care au lucrat au avut motive reglementate prin mecanisme contractuale. Penalizările se ridică undeva la cinci mili-oane de lei. Compania Națională «Admi-nistrația Porturilor Maritime» S.A. s-a înscris la masa credală, pentru că firma Apolodor a intrat în insolvență. Rămâne de văzut cum se va soluționa această situație”, a precizat directorul de infrastructură al CNAPMC.Prezent, ieri, pe pod, la ceremonia de dare în folosință, reprezentantul Apolodor consideră că vina este împărțită. „Au apărut probleme ca la orice proiect tehnic de o asemenea anvergură. Proiectul inițial a fost modificat radical ulterior. Vom clarifica și situația penalizărilor și sunt convins că vom găsi o formulă satisfăcătoare de ambele părți. A fost o întârziere foarte mare, dar au apărut și multe probleme de ordin tehnic și financiar. Firma este, într-adevăr în insolvență, dar este încă funcțională. Procedura de insolvență nu a fost introdusă pentru a scăpa de penalizări sau din cauza acestui proiect, chiar dacă ne-a provocat multe dificultăți financiare”, a declarat Daniel Sârbu, directorul exe-cutiv al Apolodor.Cel mai mare pod hobanat din țarăPodul rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră are o structură de tip hobanat și este cel mai mare pod de acest gen din România. Are o lungime totală de 360 metri, o deschidere centrală de 200 metri, iar lățimea podului este de 17,4 metri, permițând circulația pe 4 benzi. Înălțimea liberă sub tablierul podului în axul Canalului Dunăre - Marea Neagră este de 18,4 metri. Pilonii de pe maluri care susțin tablierul podului prin fascicule de hobane au o înălțime de 66 metri deasupra nivelului mării.Investiția e finanțată de Uniunea Euro-peană și de la bugetul statului. Valoarea totală a contractului de finanțare al întregului proiect este de 191.797.112 lei. Din proiect face parte și breteaua rutieră cu două benzi, care face joncțiunea cu DN39, al cărei trafic va fi decongestionat.