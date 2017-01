Gabriela face turul României pe bicicletă, pentru copiii cu diabet

Pentru a ajuta cât mai multe familii, care se confruntă cu diabetul, să aibă un trai apropiat de normal, Gabriela, o bolnavă de diabet de tip 1 insu-linodependent, împreună cu soțul său Cristian, și-a propus să spună „Da, și eu pot” să fac turul României pe bicicletă.Acest proiect este o provocare pentru Gabriela, care are diabet încă din anul 2002, și vrea două lucruri: să ajute copii care nu-și permit să aibă un sistem de monitorizare continuă a glicemiei și să dovedească că poți face 3.000 km, împreună cu „prietenul” Diabetul Zaharat tip 1. Proiectul a primit toată susținerea Asociației Tinerilor cu Diabet din Constanța, reprezentată de Liliana Moldoveanu. Turul va trece și prin Constanța și, mai mult, în primăvară se va desfășura o acțiune pentru promovarea proiectului, pentru a fi ajutați cât mai mulți copii cu diabet.„La fiecare mic dejun, prânz sau cină, copiii cu diabet trebuie să-și măsoare glicemia și să-și facă insulina, în fiecare zi, adică 2,688 înțepături pe an. Diabetul nu doarme, nu ia pauză și nu pleacă în vacanță. Ajută-ne să îi ajutăm! Pentru a vedea evoluția glicemiilor sunt necesare 10 măsurători prin înțepare în deget. Se dorește reducerea numărului zilnic de înțepături la copii și asigurarea sistemelor de monitorizare continuă, ce reprezintă modalitatea de a măsura și cunoaște, în timp real, valorile glicemiei. Diabetul este poveste de fiecare secundă, 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an. Minim 8 înțepături pe zi/noapte, 56 pe săptămână, 224 pe lună, 2688 înțepături pe an. Pentru a reduce numărul de înțepături din degetele copiilor, pentru a liniariza glicemiile lor și pentru a le dovedi că se poate și cu această boală, Gabriela este primul pacient cu diabet care va face turul României pe bicicleta”, au declarat reprezentanții asociației „Sprijin pentru Diabet”.La finalizarea proiectului „Da, si eu pot”, Asociația „Sprijin pentru Diabet” va folosi fondurile pentru a asigura sisteme de monitorizare și consumabile pentru 13 copii din familii defavorizate care nu-și permit investiția a 2,500 lei/sistem. Totodată încercarea va dovedi că mișcarea este benefică și va ajuta și alte persoane cu diabet să facă sport și să spună „Da, și eu pot!”. Pentru a ajuta o parte din copiii cu diabet din țară și a reduce numărul înțepăturilor. Folosirea zilnică a senzorului scade durata, frecvența și severitatea hipoglicemiilor și ajută la scăderea glicatei. Studiile arata ca circa 70% dintre copii suferă cel puțin un episod hipoglicemic pe perioada nopții. Monitorizarea continuă a glicemiei oferă o șansă de 3 ori mai mare decât glucometrul, de a descoperi hipoglicemiile nocturne. Donațiile se fac pe www.bursabinelui.ro, dasieupot@ gmail.com.