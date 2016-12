Furtuna a lăsat în urmă prăpăd: gospodării inundate şi străzi distruse

Furtuna a lăsat în urmă prăpăd: gospodării inundate și străzi distruse

Norii s-au rupt joi și vineri deasupra Constanței. Gospodării sub ape, case, apartamente, școli inundate, străzi distruse și surpate, copaci căzuți, acesta este bilanțul a aproape 20 de ore de ploaie torențială în Constanța și în județ. Potopul a început joi după-amiază la ora cinci. Timp de două ore a plouat cu găleata. Pământul, deja îmbibat de apă de la ploile zilnice din ultimele săptămâni, nu a mai făcut față, iar puhoaiele au luat-o pe străzi. Canalizările au cedat și ele rapid, multe refulând în punctele critice. Adică în zonele joase ale orașului. Sute de gospodării au fost acoperite de apele luate la vale în cartierele Viile Noi, Coiciu, Km 4-5, Abator, Faleză Nord. În numeroase intersecții, circulația autovehiculelor a fost paralizată mai bine de patru ore. Pe porțiuni ale bulevardelor I.C. Brătianu, Alexandru Lăpușneanu, 1 Mai, Ferdinand, Șoseaua Mangaliei, apa a ajuns și la un metru. La dispeceratele Regiei Autonome de Apă Constanța și pompierilor au ajuns peste două sute de solicitări. Comandament de urgență RAJA La nivelul S.C. RAJA S.A. a fost activat Comandamentul pentru situații de urgență, asigurându-se permanența la conducerea acțiunilor specifice întreprinse în această perioadă, 24 de ore din 24. Pentru a interveni cu promptitudine numărul echipelor de intervenție a fost mărit. În prezent, la nivelul societății funcționează 76 de echipe de intervenție dotate cu toate utilajele necesare. Mii de constănțeni, fără curent electric Ploaia și furtuna puternică au afectat și alimentarea cu energie electrică în mai multe cartiere ale Constanței. Au fost întreruperi generale în zonele Km 5, Far, Gară, Ferdinand - Traian, Peninsulă. Unele întreruperi s-au produs pe fondul fenomenelor meteo, altele au fost realizate din motive de siguranță, din cauza nivelului crescut de apă în instalații. Echipele Enel au intervenit, oferind sprijin pompierilor la drenarea apei din zonele inundate pentru a se putea face manevrele de repunere în tensiune. Zeci de trunchiuri de copaci sau crengi au căzut peste rețelele aeriene din oraș și au provocat deranjamente. În cursul zilei de vineri trei posturi de transformare erau încă inundate, peste 200 de consumatori din zonele Sere (Km 5) și Far (partea Bisericii Sf. Maria), neavând electricitate. Iar în Stația Port 2 apa ajungea la 1,3 m, furnizarea de curent electric în mare parte a Portului Constanța Nord fiind întreruptă. Plouă până marți Județul Constanța se află până sâmbătă, 10 iulie, la ora 10, sub avertizare de cod galben de ploi însemnate cantitativ. Administrația Națională de Meteorologie au anunțat că vor fi averse însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului, ce pot lua aspect de vijelie. Cantitățile de apă vor depăși 25-30 de litri pe metrul pătrat, iar pe arii restrânse, în special pe zona litorală, 50 de litri pe mp. Prognoza nu se arată prea bună nici după expirarea codului galben. Ploile torențiale vor continua până marți, iar temperaturile maxime vor fi de 25 de grade Celsius. Le-a intrat apa în case Joi noaptea, viitura a pătruns în gospodăriile și în casele de pe strada Theodor Speranția. Oamenii spun că nu au mai avut timp să-și salveze nimic. Au încercat să ridice mobila, să mai strângă din haine, dar abia dacă vor mai recupera câte ceva. Membrii familiei Ilie sunt disperați, căci nu este primul an când le intră apa în casă. De această dată, le-au murit și orătăniile pe care le aveau prin curte. Ieri dimineață, oamenii scoteau apa din case, cum puteau, spunând că pompierii nu au venit să-i ajute. „Copilul nu știu pe unde este, știu că l-a luat o vecină de la blocurile de alături. Nici telefon nu mai am să sun, pentru că a rămas pe sub apă”, ne-a spus Damian Ilie. Constănțeanul Omer Omer locuiește pe strada Mugurului și spune că i s-a surpat gardul din cauza viiturii. Locuitorii din Viile Noi și CET au încercat să-și protejeze gospodăriile de șuvoiul de apă adunat pe stradă și au așezat în dreptul porților și gardurilor saci cu nisip sau materiale de construcție. Astfel de „fortărețe” puteau fi observate, ieri, pe străzile Mugurului și Meșterul Manole, de exemplu. Nici pietonii nu mai au voie să circule pe strada Traian Au trecut doar câteva luni de când a fost finalizată consolidarea malului care străjuiește strada Traian. Vineri dimineață însă, malul s-a surpat, din cauza infiltrațiilor de apă. „S-a produs un crater cu diametrul de cinci-șase metri și adâncimea de opt-zece metri. De asemenea, zidul de sprijin al malului, realizat dintr-un ecran de piloți de 25 - 30 de metri prezintă multiple zone umede și breșe prin care se produc infiltrații de apă, care transportă material, realizând adevărate cratere în mal”, a arătat Gigi Chiru, directorul Inspec-toratului Teritorial de de Stat în Construcții. În scurtă vreme, reprezentanții inspectoratului au impus inter-zicerea traficului, chiar și cel pietonal, „întrucât există pericolul prăbușirii străzii, care pune în pericol stabilitatea blocurilor din imediata vecinătate”. Potrivit reprezentantului instituției, „investitorul care ar fi trebuit până acum să finalizeze structura de consolidare a malului și proprietarul străzii Tra-ian, respectiv Primăria Constanța, au fost aver-tizați încă din iunie asupra pericolului pe care îl reprezintă faptul că timpul de garanție a ancorelor care susțin malul a expirat, iar bre-șele produse de infiltra-ții slăbesc rezistența”. Pentru că procedura impune efectuarea unei expertize tehnice în astfel de situații, nu s-a putut lua până acum decizia de restricționare a traficului greu în zonă. Pe de altă parte, Gigi Chiru a afirmat că, în urma ploilor, au fost semnalate surpări ale malurilor și în Peninsulă. Săli de clasă distruse la Școala nr. 18 În Școala Generală nr. 18, apa a distrus subsolul și parterul. „Apa a avut peste patru metri, tot subsolul a fost inundat. Noroc că nu am apucat să montăm noua centrală, că o distrugea. Când am ajuns dimineață, totul băltea în sălile de clasă. Sunt de 35 de ani în această școală, este prima dată când ni se întâmplă așa ceva. Au mai fost inundații, dar nu de o asemenea amploare”, ne-a spus Viorel Ceoriceanu, directorul școlii. În sălile de clasă, mobilierul și parchetul au fost distruse. Din cauza infiltrațiilor, vineri, micuții de la Grădinița nr. 57 au stat fără lumină. ENEL a întrerupt furnizarea energiei electrice (cum s-a procedat în mai multe cartiere unde apa a intrat în gospodării), până când pompierii au reușit să evacueze toată apa. „Copiii sunt la grădiniță, singura problemă a fost că, din cauza lipsei curentului electric, nu au funcționat plitele electrice pentru prepararea hranei. S-a luat însă legătura cu o firmă de catering”, ne-a declarat inspectorul general școlar Elena Buhaiev. Cernavodă, sub ape Din cauza precipitațiilor abun-dente, centrul orașul Cernavodă a fost, vineri, sub ape. Practic, în partea cea mai joasă o orașului, apa avea o înălțime de peste doi metri, zeci de case, magazine și străzi fiind inundate. Până în prezent au fost evacuate, potrivit primarului Mariana Mircea, peste 200 de persoane - atât în urma creșterii Dunării, cât și a precipita-țiilor. Vineri seară, peste 100 de oa-meni (angajați ai RAJA, ai primăriei și ai unor firme private) încercau să asaneze centrul orașului. Și nivelul apei din balta Tuzla a crescut și, având în vedere prognoza meteo pentru zilele următoare, autoritățile locale trebuie să găsească soluții pentru scoaterea apei în exces, astfel încât gospodăriile să nu aibă de suferit. Prefectul Claudiu Palaz susține că, în ciuda atenționărilor trimise, edilii nu au dorit să încheie un contract de prestării servicii cu Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare. „Considerăm că primarul Constantin Florin Micu este principalul responsabil pentru riscul existent în prezent”, se arată într-un comunicat remis de Prefec-tură. De asemenea, câmpurile dintre Cumpăna și Constanța au fost inundate, circulația desfășurându-se cu dificultate.