Furtuna a făcut prăpăd în judeţul Constanţa

Furtuna a făcut prăpăd în județul Constanța

Norii s-au rupt din nou, vineri, deasupra județului Constanța. A plouat și dis de dimineață, în Constanța, dar și spre după-amiază, în centrul și sud-vestul județului. Zeci de gospodării au ajuns din nou sub ape, în comu-na Peștera, iar culturile de vară din Medgidia și zonele învecinate au fost distruse de grindină. Meteorologii ne dau vești bune și spun că, deocamdată, am scăpat de ploi, dar vin căldurile. Temperaturile foarte ridicate pot duce însă la apariția instabilității atmosferice și nu este exclus să mai avem fenomene extreme, cu furtuni de scurtă durată.Vineri după prânz, sudul și centrul județului Constanța s-au aflat, pentru câteva ore, sub cod galben meteo de ploi torențiale și grindină. Temerile meteorologilor s-au adeverit și, în jurul orei 14,00, s-a declanșat prăpădul. A plouat cu găleata, iar bucățile de gheață au fost ca oul de porumbel, distrugând grădinile oamenilor„Pe la ora 14,00 a început o ploaie puternică. A plouat cu grindină vreo zece minute și a pus la pământ grădinile. Ne-a distrus toate culturile de roșii, ardei. Și câteva străzi au fost inundate. Cel mai rău a fost pe strada Vasile Lupu, o zonă joasă și fără canalizare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Nicu T., din Medgidia.60 de gospodării, sub ape, la PeșteraLa Peștera a venit din nou viitura. La nici trei zile de la ultimele inundații locuitorii localității au fost loviți din nou de necaz. Peste 60 de gospodării au ajuns pentru a doua oară sub ape în comuna Peștera. Potrivit primarului localității, Valentin Vrabie, a fost nevoie de sprijinul jandarmilor pentru a ajuta oamenii. „Au venit jandarmi de la Medgidia, am mobilizat Serviciul de Gospodărire al comunei și lucrăm pentru a reduce pe cât posibil pagubele. De data asta viitura a fost mai mare. Probabil că și pe câmp sunt multe stricăciuni”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, primarul Vrabie.Pentru aproape o oră, întreaga localitate a fost completă izolată, fiind întrerupt și curentul electric și singura rețea de telefonie mobilă cu semnal în zonă. „Vom lua legătura cu reprezentanții companiei de telefonie să găsească o soluție să aibă autonomie atunci când apar astfel de situații și cade și energia electrică. A fost foarte dificil să cerem ajutor pentru că nu puteam să luăm legătura cu nimeni”, a mai spus primarul.De astăzi vin căldurile. Meteorologii anunță temperaturi de 30 de grade Celsius pentru week-end, dar și pentru săptămâna viitoare. Cu toate acestea, este posibil să avem episoade de ploi torențiale, mai ales seara.