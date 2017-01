Fundaţia Estuar oferă sprijin celor cu probleme de sănătate mintală

Prin programul „Grădina terapeutică“

Fundația Estuar oferă sprijin celor cu probleme de sănătate mintală

„Grădina terapeutică” este un proiect derulat de Fundația Estuar, filiala Constanța, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța și Fundația Estuar București, cu finanțare de la Uniunea Europeană în cadrul programului PHARE 2006: „Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală și dezinstituționalizarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală - componenta B: Dezvoltarea centrelor comunitare de sănătate mintală”. Vedem oameni pe stradă cu probleme mintale și spunem: „Săracul!”. Mergem mai departe și-i mulțumim în gând Celui de Sus că nu am fost loviți noi de boală. Nu judecăm, nu arătăm cu degetul, nu reacționăm în niciun fel, să nu deranjăm, și avem impresia că este suficient. Fenomenul a luat amploare tocmai din cauza lipsei de implicare. În Constanța, ca peste tot de altfel, persoanele care au probleme de sănătate mintală sunt supuse discriminării. Ele nu se pot angaja, nu pot trăi într-o comunitate fără să fie arătate cu degetul, nu pot face nimic și, deși unii se pot recu-pera complet, stigmatul social rămâne pentru toată viața. Fundația Estuar, filiala Constanța, vine în sprijinul acestor persoane și le deschide o ușă către normalitate. „Ne-am mutat în casă nouă, în spațiu nou, încercând să fim mai aproape unii de ceilalți și la propriu și la figurat. Aici dezvoltăm împreună cu persoanele cu probleme de sănătate mintală activități multiple. Am început de la o ușă deschisă, am colorat, am lipit, iar acum am ajuns să facem dezvoltare de abilități lucrative. Dacă zece ani am vorbit despre boală, de acum înainte vom vorbi despre sănătate. Proiectul «Grădina terapeutică» este un serviciu pentru sănătate”, ne-a lămurit Iulia Buzan, directorul executiv al fundației. În noul sediu de pe Bulevardul Mamaia nr. 174 există, la propriu, o grădină. Pentru că nu se pot încadra pe piața muncii, bolnavii vin aici și se fac utili, sunt responsabilizați. „Oana este inginer floricultor, un om obișnuit, care s-a implicat în proiect și care ne-a demonstrat că percepția față de persoanele cu probleme mintale poate fi alta. Ca om de rând, care nu mai avusese contact cu această categorie, a avut abilitatea de a oferi fiecărui beneficiar exact ce avea nevoie”, ne spune directorul fundației. Fundația Estuar, filiala Constanța, oferă servicii de sănătate mintală, activități ocupaționale și aduce zâmbet pe fața beneficiarilor. „La Estuar am găsit estuarul” Mândri de ce au realizat, beneficiarii ne-au arătat goblenurile, măștile, grădina și ne-au vorbit despre ce înseamnă pentru ei centrul. Adrian Bănățeanu are 50 de ani și este unul dintre beneficiari. Mama este familia lui de când s-a îmbolnăvit, la 21 de ani, și, de atunci, duce povara pe picioare, după cum singur spune: „Boala nu alege pe nimeni, indiferent de statut. La Estuar am găsit estuarul. Aici spun ce gândesc și fac ceea ce doresc, iar în felul ăsta sunt responsabilizat”. Sunt cuvinte frumoase, pline de înțelepciune și energie pozitivă, pe care bărbatul încerca să le transmită participanților, fără a conștientiza, poate, lecția de viață pe care a oferit-o. Pentru părinți, „Grădina terapeutică” este o speranță și o mână de ajutor. „Deși îmi aduc fata de trei zile aici, sunt încântată, ea se simte bine, desenează, decupează. A fost încântată că a plantat o floare”, se confesează Aurora Sima, părintele unei copile de 18 ani, care se luptă de aproape 17 ani pentru a duce o viață normală. O febră netratată corespunzător la un an și jumătate i-a marcat firul vieții, deloc roz și cu multe limite. Povestea mămicii este cutremurătoare: „M-am condamnat, la început, că nu am fost în țară, ca să-i fiu alături, i-am condamnat și bunica pentru că nu a dus-o la timp la medic, dar, în timp, am realizat că singurul lucru pe care trebuie să-l fac este să lupt pentru ea, pentru că nimeni nu o va face în locul meu. Aici totul e dur, lumea nu înțelege dacă nu trăiește pe propria piele. Ceea ce m-a surprins însă a fost faptul că am avut ocazia să mergem în Suedia, printr-un program, iar acolo nu am întâlnit nicio barieră. Lumea ne trata normal, ne ajuta să ne deschidem sufletul. Acolo pot spune că am primit ajutor cu adevărat”. „Chiar dacă la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța există un Centru de Sănătate Mintală, lipsa spațiului din spital ne împiedică să avem activități ocupaționale cum sunt la fundație, atât de benefice. Nu avem loc nici pentru tratament. Am dori să primim spațiu pentru a le oferi mai mult”, a declarat Marcica Gheorghiu, asistent medico-social în cadrul SCJU Constanța, care a participat la inaugurare. Pentru că sunt prea puține persoane care vorbesc despre sănătatea lor mintală, Iulia Buzan invită pe oricine dorește să vină să planteze o floare în „Grădina terapeutică” a Fundației Estuar, filiala Constanța.